PSA Retail passe en nocturne en juin

PSA souhaite profiter au maximum des retombées commerciales du plan automobile du gouvernement en étendant les horaires d’ouverture de ses succursales. D'autres mesures ont été prises en parallèle.

Que ne ferait-on pas pour vendre des véhicules, après deux mois de confinement où le commerce automobile a été sévèrement entravé ? PSA donne quelques éléments de réponse. Après avoir fait évoluer les boutiques web de Peugeot et Citroën afin de proposer un parcours numérique de bout en bout, le groupe français a décidé d’élargir considérablement les horaires d’ouverture de ses succursales. Durant tout le mois de juin, les sites de PSA Retail passeront en mode nocturne et seront ainsi ouverts de 9h à 21h, en continu, du lundi au samedi.

Pour le constructeur, il s’agit de profiter au maximum des retombées positives que va probablement procurer le plan automobile, détaillé par le gouvernement il y a quelques jours. "L’ouverture en nocturne des sites de PSA Retail France vise à élargir la capacité de réception de la clientèle pour faire face à l’afflux de clients que ce dispositif devrait contribuer à générer", explique ainsi le groupe. Pour PSA Retail, l’élargissement des plages horaires d’ouverture contribue également à une meilleure gestion des flux, et donc, à une application renforcée des gestes barrières.

En plus du service plus tardif, PSA Retail va organiser une opération spéciale, en ajoutant une journée au calendrier des portes ouvertes du 13 et 14 juin. Mais ce n'est pas tout ce que l'entité a mis en place. A la réouverture des affaires, en effet, les plateformes de gestion des leads ont vu leurs prérogatives être étendues vers le bas du tunnel de conversion, comme nous le révèle Anne Abboud, la directrice de PSA Retail, en marge d'une visite d'un point de vente parisien, le 2 juin 2020. "Elles ont maintenant les moyens de prendre directement rendez-vous auprès du point de vente et non plus simplement faire une transmission de fiche", explique-t-elle les nouvelles dispositions des équipes, qui ont également vu leurs horaires s'étendre pour augmenter la disponibilité.

Tout pour la vente ou nourrit-on aussi des ambitions pour l'après-vente, chez PSA Retail ? Aucun détail précis n'a filtré pour l'heure, mais Anne Abboud promet de revenir avec des annonces, "dans quelques semaines". Etant donné que les règles de protection sanitaire ralentissent le traitement des véhicules dans les ateliers, il serait de bon ton de repenser l'amplitude horaire de l'agenda. Dès avril dernier, certains concessionnaires indépendants nous confiaient y penser et certains l'appliquent déjà. Il y a fort à parier que PSA Retail ne saurait demeurer un moins-disant dans le registre.

Alice Thuot et Gredy Raffin