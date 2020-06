Un sticker pour les véhicules acquis avec les aides

C'était une volonté présidentielle, elle sera concrétisée à partir du 3 juin 2020. Chaque véhicule acheté au travers du dispositif gouvernemental se verra apposer un autocollant pour l'identifier sur la route.

La demande est venue d'en-haut. Conformément à la volonté du Président de la République, Emmanuel Macron, chaque véhicule dont l'acquisition a fait l'objet d'un dossier d'aide dans le cadre du plan gouvernemental sera identifié par un autocollant. Le macaron vert et blanc, flanqué du drapeau tricolore a été dévoilé par Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, le 2 juin 2020, lors d'une visite circonstancielle d'un point de vente PSA Retail, à Paris.

"Ce véhicule est propre, son prix baisse avec l'aide de l'Etat", peut-on lire sur ce tout premier exemplaire. "Ils arriveront en concession demain", annonce la représentante du gouvernement qui y voit un moyen pour les automobilistes de prouver "leur engagement pour une mobilité plus responsable et propre". La secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire a ensuite tenu à rappeler les multiples enjeux des mesures prises par le décret entré en vigueur au 1er juin. Pour elle, outre le soutien à la filière, "il est question de faire de la France une place forte de la construction d'automobiles modernes", "de soutenir une transition qui n'est plus un problème mais une solution pour gagner en compétitivité à l'échelle mondiale" et d'appeler les jeunes générations à considérer l'industrie avec un autre regard. Il le faut, tant la formation et la montée en compétence doit accompagner cet élan.

Délégué général du CNPA, Xavier Horent, rappelle que ces primes représentent un effort significatif de l'Etat pour permettre au cycle industriel et commercial de se réenclencher à court terme, tout en encourageant les Français à accélérer le renouvèlement du parc automobile. "Ces dispositifs sont donc conformes au double objectif de protéger les entreprises et de transformer la filière en facilitant l'accès à des solutions de mobilité très performantes sur le plan environnemental et sanitaire, apprécie-t-il. Il faudra cependant aller plus loin, l'écosystème des services de l'automobile étant particulièrement impacté, sans oublier le secteur des véhicules industriels."