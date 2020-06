Ford accompagne ses clients professionnels

Dans le cadre de son dispositif "Esprit Libre", le constructeur offre trois mois de loyer aux acheteurs de véhicules utilitaires légers. Un coup de pouce valable sur les gammes Transit et Tourneo ainsi que pour le Ranger.

Ford joue la carte de la souplesse et de la solidarité en cette période de reprise. Son offre commerciale "Esprit Libre", dans un premier temps adressée aux particuliers avec, au menu, trois mensualités de crédit offertes et trois mensualités différées, est à présent ouverte aux clients professionnels. Cette version BtoB concerne uniquement les clients de véhicules utilitaires légers avec, dans le cas présent, trois mois de loyers offerts sur les contrats de location longue durée et de crédit-bail, le tout sans apport.

"Ford est leader européen des véhicules utilitaires et veut continuer à renforcer sa présence sur ce secteur en France, commente Louis-Carl Vignon, le président de Ford France. Notre offre "Esprit Libre" pour les véhicules utilitaires Ford est un signe fort envoyé aux professionnels, et nous sommes persuadés qu'elle va nous permettre de soutenir le marché". Ce coup de pouce à destination des pros s’applique à tout le catalogue VUL, à savoir les gammes Transit et Tourneo, ainsi que le pick-up Ranger.

Les clients profitant de cette offre peuvent en prime bénéficier, pour un euro, du kit "Protect Man" de Gruau. Il s’agit de cloisons en PVC souples, transparentes et amovibles qui s’installent à bord du véhicule, permettant ainsi de limiter le contact direct et la projection de postillons entre passagers. Ford propose également un service de livraison de véhicule sans contact à l’adresse demandée par le client.