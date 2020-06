Le marché espagnol n'a pas redémarré en mai

Avec une baisse de 72,7 %, les immatriculations espagnoles ne témoignent pas d'une grosse reprise de l'activité en ce mois de mai 2020, pourtant synonyme de déconfinement. Depuis janvier, le marché national a déjà perdu 54,2 %.

Alors que les immatriculations en France ont affiché un recul de 50,3 % en mai 2020, de l'autre côté des Pyrénées la chute a encore été de 72,7 %. Seulement 34 337 véhicules neufs ont été livrés, sur la péridode, selon les chiffres de l'Anfac. C'est mieux que les 4 163 unités d'avril mais bien loin des 125 623 de mai 2019.

"Les chiffres enregistrés correspondent sans aucun doute à l'ouverture progressive des concessionnaires au fil du mois [de mai]", estime Noemi Navas, directrice de communication de Anfac, citée dans le communiqué. Mais ce volume reste "historiquement bas", le pire de toute la série statistique après celui du mois d'avril.

L'amélioration de mai "n'est pas un signe de redressement de la demande car une grande partie de ces opérations correspondent à des commandes conclues précédemment et qui sont livrées maintenant", prévient l'association de concessionnaires et garagistes Ganvam, qui table sur "une chute plus forte en juin". "Les familles qui ont un peu d'argent économisent par précaution et les sociétés de location, directement liées au tourisme, n'osent pas non plus renouveler leur flotte", ajoute-t-elle. En mai le canal des loueurs a plongé de 93,2 % ! Le repli est de 66,5 % au cumul.

Parlant de cumul, depuis le début de l'année, le marché espagnol a perdu 54,2 %, à 257 202 immatriculations. Elles étaient 561 930 un an plus tôt. L'Anfac s'attendait, fin avril, à une chute annuelle de 40 à 45 %. Ce mois de mai pourrait encore faire baisser la prévision.