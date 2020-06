D’Ieteren Auto va supprimer 211 emplois

Le premier groupe de distribution belge anticipe une baisse durable de la demande et compte adapter ses structures en conséquence. L’entreprise va ainsi se séparer d’une partie de ses activités, tout en investissant sur les nouvelles formes de mobilité.

D’Ieteren Auto veut faire le ménage dans ses activités. Le premier groupe de distribution automobile belge, fort d’une part de marché de 23 % en 2019 avec près de 130 000 véhicules neufs vendus, vient de dévoiler un "projet d’accélération de sa transformation en réponse à un marché en pleine mutation". Le groupe est évidemment confronté à la crise sanitaire qui entraîne un fort ralentissement de son activité, mais ses dirigeants estiment que la baisse de la demande est un phénomène inexorable sur le long terme.

Ceux-ci prévoient en effet que le marché automobile belge se stabilise autour de 450 000 voitures particulières et 60 000 utilitaires légers neufs par an après un creux à 435 000 VP et 55 000 VUL en 2020. Rappelons que le marché était monté à 550 000 VP et 81 000 VUL en 2019. Outre la contraction du marché, ils anticipent des changements de comportement de la clientèle en matière de mobilité et de digitalisation. Une combinaison qui devrait mettre à mal les ambitions du groupe.

"Face à ces évolutions, nous devons prendre les mesures appropriées pour pérenniser notre capacité à poursuivre les investissements indispensables à la réussite de notre stratégie 2025", prévient Denis Gorteman, le PDG de D’Ieteren Auto. Une stratégie qui impliquera un investissement évalué à 182 millions d’euros d’ici 2025 dans divers domaines comme l’électrification et les nouvelles solutions de mobilité.

211 emplois menacés

En conséquence de quoi, le groupe de distribution annonce son intention de cesser ou de se séparer d’une partie de ses activités qui "ne répondent plus aux besoins des concessionnaires ou des clients". Les Contacts Centers situés à Kortenberg, en banlieue de Bruxelles, qui permettaient aux clients de venir poser toutes leurs questions et essayer des véhicules vont fermer. "Les test drives sont aujourd’hui majoritairement organisés au niveau local par les concessionnaires à la demande des clients", explique le groupe. La direction prévoit également de se désengager des activités d’importation des produits Yamaha en Belgique et au Luxembourg, exercées actuellement par D’Ieteren Sport. Un repreneur est recherché.

Le tout pourrait entraîner la suppression de 211 emplois au sein de D’Ieteren, de D’Ieteren Sport et de Volkswagen D’Ieteren Finance. "Ce projet est nécessaire pour construire un avenir durable à D’Ieteren Auto dans un marché en profonde mutation, justifie Denis Gorteman. Je suis bien conscient de son impact pour les personnes qui perdraient leur emploi. Nous voulons mener un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux afin de trouver les solutions appropriées dans l'intérêt de tous les collaborateurs potentiellement concernés."

La procédure légale d'information et de consultation des représentants du personnel a débuté ce jour. A la fin de cette phase, le groupe précise qu’il appartiendra aux conseils d’administration des entités concernées de prendre une décision quant au projet envisagé.