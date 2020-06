Le nouveau Hyundai Santa Fe joue la carte hybride

La troisième génération du SUV coréen, commercialisée en Europe à compter de l’automne 2020, sera proposée en versions hybride et hybride rechargeable. La modernisation est également à l’ordre du jour à bord.

Hyundai vient de dévoiler la nouvelle génération de son SUV emblématique, le Santa Fe. Un modèle en phase avec son époque puisqu’il sera proposé pour la première fois de sa longue histoire – la première génération est arrivée en Europe en 2001 – avec deux motorisations hybrides, dont l’une sera rechargeable. Les informations techniques seront communiquées très prochainement. Toujours est-il que le Santa Fe viendra en renfort d’une gamme de SUV déjà en partie électrifiée avec le Kona Electric et le Kona Hybrid, sans oublier le Nexo fonctionnant à l’hydrogène.

Cette nouvelle génération, commercialisée à compter de l’automne 2020 en Europe, arbore un style revu en profondeur pour coller aux derniers standards en vigueur au sein de la marque coréenne. On lui trouvera des petits airs de Kona sur la partie avant. Le SUV se veut globalement plus statutaire avec des lignes relativement sobres, sans fioritures. Cette montée en gamme revendiquée par le constructeur se poursuit à bord avec une habitabilité en hausse, des matériaux plus qualitatifs et une planche de bord entièrement redessinée pour accueillir un écran tactile de 10,25 pouces à son sommet, auquel vient s’ajouter un combiné d’instruments digital de 12,3 pouces.

"Nous avons modernisé le nouveau Santa Fe en lui offrant des équipements premium et un style séduisant qui renforcent encore sa plus-value, explique SangYup Lee, Executive Vice President & Global Head du Hyundai Design Center. Nous lui avons également offert divers équipements et fonctionnalités pour en faire un SUV à la vocation résolument familiale et plaisant à conduire". Hyundai indique par ailleurs que la nouvelle plateforme sur laquelle repose le Santa Fe a permis d’effectuer des choix techniques probants, notamment l’abaissement du centre de gravité pour une meilleure stabilité.