1 000 bornes pour le réseau Mercedes-Benz

En vertu d’un accord conclu fin 2019 avec Proxiserve, les 200 concessions Mercedes-Benz et Smart implantées en France et à Monaco seront progressivement équipées en bornes de recharge. Ces équipements seront au nombre de 1 000.

Les modèles électrifiés se multiplient au sein de la gamme Mercedes-Benz, idem chez Smart qui ne mise plus que sur le 100 % électrique. Une mutation technologique qui nécessite de nouveaux équipements dans les concessions, à commencer par l’essentiel : des bornes de recharge. C’est dans ce cadre qu’un accord a été signé fin 2019 par Mercedes-Benz France avec Proxiserve. L’objectif : installer 1 000 bornes dans les 200 concessions Mercedes-Benz et Smart en France et à Monaco.

"Le marché des véhicules électriques est à un tournant, de nombreux conducteurs vont passer à la mobilité électrique dans les prochaines années. Notre portefeuille est déjà en pleine croissance et en installant des bornes de recharge dans nos concessions automobiles, nous serons parfaitement préparés à cette adoption massive", estime Reiner Hoeps, le président de Mercedes-Benz France.

Cette mission revient donc à Proxiserve qui a retenu pour l’occasion les bornes développées par NewMotion. Les premières unités ont été installée dans le courant de l’été 2019 pour un achèvement complet du dispositif courant 2020. Chaque concessionnaire sera ainsi en mesure de proposer à ses clients et prospects un service de recharge. Les collaborateurs, les ateliers et bien entendu les espaces de vente auront eux aussi accès aux infrastructures.