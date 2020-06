Le marché britannique dévisse en mai 2020

Avec seulement 20 247 immatriculations sur le mois, en baisse de 89 %, le marché britannique enregistre sa pire performance pour un mois de mai depuis 1952. Seule chose positive, les véhicules électriques progressent.

Après un mois d'avril 2020 déjà catastrophique, le marché britannique enchaîne avec un mois de mai où les immatriculations ont plongé de 89 %, avec seulement 20 247 unités. Par rapport à mai 2019, il manque 163 477 immatriculations ! Les offres de "click and collect" mises en place depuis le milieu du mois n'ont pas permis de ralentir la chute.

Le marché du Royaume-Uni a ainsi enregistré sa pire performance pour un mois de mai depuis 1952 où seulement 14 466 véhicules avaient alors pris la route. "Après un deuxième mois de confinement" démarré le 23 mars au Royaume-Uni "et son impact dévastateur sur le marché, la réouverture cette semaine des concessionnaires est un moment clé pour le secteur et les milliers de gens qu'il emploie", a commenté Mike Hawes, directeur de la SMMT, dans un communiqué. D'ailleurs, les effets ne se font pas attendent puisque le groupe de distribution Lookers vient d'annoncer la suppression de 1 500 emplois sur un effectif de 8 100 personnes. Le groupe de concessions va ainsi fermer 12 sites en plus des 15 déjà annoncés en novembre 2019. Après ces fermetures, le groupe conservera tout de même 136 concessions à travers le pays.

Depuis le début de l'année 2020, logiquement, la chute du marché est importante avec déjà 51,4 % d'abandonnés, le total cumulé de 2020 étant de 508 125 unités contre 1 045 824 un an plus tôt. Aucun canal n'échappe à la crise (voir tableau ci-dessous). Quant aux énergies, dans ce déluge de chiffres négatifs, seuls les véhicules électriques tirent leur épingle du jeu avec une croissance de 21,5 % en mai et 131,8 % au cumul. Cela reste toutefois sur des volumes faibles avec 2 424 unités le mois dernier et 22 054 unités de puis janvier. D'une manière plus large, les modèles électrifiés limitent la casse au cumul.

Une performance des VE qui explique notamment la première place de la Tesla Model3 en mai 2020 avec 852 immatriculations devant les plus traditionnelles Corsa et Fiesta. Le classement après 5 mois d'activité est plus classique avec les Fiesta, Golf et Focus sur le podium.