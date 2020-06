Le marché allemand peine à reprendre

Avec un repli de 49,5 % en mai 2020, le marché allemand sort difficilement du confinement. Une baisse de la TVA pourrait relancer les achats dans les semaines à venir. Depuis le début de l'année, la baisse est de 35 %.

Le marché automobile allemand a été divisé par deux en mai 2020, avec une baisse de 49,5 %, après une chute de 61,1 % en avril, selon les données officielles publiées par le KBA. Le marché totalise tout de même 168 148 immatriculations le mois dernier. Depuis le début de l'année, la baisse est de 35 % avec 990 350 unités qui ont pris la route.

"La situation sur le marché reste dramatiquement mauvaise" et "nous voyons désormais que la réouverture des points de vente fin avril n'a eu quasiment pas d'effet positif", note Reinhard Zirpel, président de la fédération des constructeurs étrangers (VDIK) dans un communiqué.

"Il y a de premiers signes de redressement" même si les acheteurs "se retiennent encore", notent les analystes de EY, qui prévoient cette année une chute de 20 % des ventes en Allemagne. Pour les prochains mois, EY s'attend à des baisses moins importantes, après le "choc" du confinement, et table sur une "normalisation progressive" au deuxième semestre.

Pour relancer l'économie, le gouvernement allemand n'a pas mis en place de prime à la casse, comme après la crise de 2009, contrairement à ce que réclamait le secteur automobile. Or la baisse de la TVA, dans le cadre d'un plan de relance de 130 milliards d'euros annoncé mercredi 3 juin, ne devrait susciter qu'un "faible nombre d'achats" et plutôt "faire plaisir à ceux qui prévoyaient de toute façon d'acheter une voiture", note Peter Fuß, expert du cabinet.

La VDA a d'ailleurs fait part, jeudi 4 juin 2020, de sa "déception" de ne pas voir sa demande d'une "stimulation large" retenue. La baisse de la TVA et les primes pour l'électrique "sont des impulsions positives qui contribueront à relancer en partie la faible demande automobile", note la présidente de la VDA, Hildegard Müller, dans un communiqué. Mais "pour rester compétitif et associer protection du climat et conjoncture, il faut garder une offre qui comprend également des voitures à moteur thermique modernes", maintient-elle.

Dans le détail, en mai 2020, toutes les marques ont vu leurs ventes baisser, sauf Subaru (+13,3 %). Smart accuse la pire chute avec -91,4 %, BMW a baissé de 62,1 %, Mercedes de 42,5 % et la marque VW de Volkswagen, leader du marché, de 51,5 %. Les ventes d'Audi ont baissé de 46,1 %.

Côté marques étrangères, sur le seul mois de mai, Renault recule de 33,9 %, Citroën de 29,3 % et Peugeot de 40,9 % pour des parts de marché respectives de 4,1 %, 2,5 % et 2,3 %. 312 Tesla ont été vendues dans le pays en mai, soit 28 % de moins qu'en mai 2019. Parmi les motorisations, l'essence reste plébiscitée, représentant plus de la moitié des ventes, contre 32 % de Diesel. Les ventes de voitures électriques ont progressé de 21 % et les hybrides ont vu les ventes grimper de 18 %.

Quant à la production des constructeurs en Allemagne, la chute a atteint 66 % en mai et 44 % sur les cinq premiers mois de l'année, ce qui représente "le plus bas niveau depuis 1975" explique la VDA. En avril, la production s'était quasiment arrêtée, avec -97 % sur un an. (avec AFP)