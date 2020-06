La Russie attend l'effet des aides gouvernementales

Avec 63 033 unités immatriculées durant le mois de mai 2020, le marché russe VP-VUL baisse de 51,8 %. La reprise devrait intervenir en juin avec l'application des premières mesures de soutien à l'automobile.

Après une chute des immatriculations de 72,4 % en avril 2020, le marché russe enchaîne une nouvelle contreperformance avec 51,8 % de perdus en mai. Selon l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur, les ventes de véhicules neufs se sont élevées en mai à 63 033 unités dans le pays, contre 130 846 un an plus tôt.

"Ce n'est pas une surprise parce que les concessionnaires de Moscou, Saint-Pétersbourg et la plupart des vendeurs régionaux sont restés fermés le mois entier", a commenté dans un communiqué le directeur du comité de constructeurs automobiles de l'AEB, Thomas Staertzel. Ces chiffres sont toutefois bien meilleurs qu'en avril, un mois déclaré chômé par le président Vladimir Poutine sur l'ensemble du territoire. Seulement 38 922 véhicules avaient été vendus.

"Nous espérons qu'avec la récente levée des restrictions dans la majeure partie du pays, juin verra une légère amélioration de la situation (...) La mise en œuvre des premières mesures de soutien gouvernementales devrait contribuer à une lente reprise du marché au cours du second semestre", a ajouté Thomas Staertzel.

Depuis le début de l'année, le marché russe VP-VUL totalise 478 135 immatriculations, soit 25,7 % de moins. Lada, la marque locale d'AvtoVaz, demeure l'incontestable leader du marché malgé une chute de 46 % en mai et de 27 % depuis janvier. Kia et Hyundai complète le podium mais à plus de 40 000 unités de retard, au cumul, sur Lada. Quant aux parts de marché, l'Alliance, qui intègre AvtoVaz, affiche 41,1 % de PDM en mai (+3,1 points) et 39,5 % depuis le début de l'année (+0,8 point).

Le marché automobile n'échappe pas à la tendance générale dans le pays où la production industrielle a chuté de 6,6 % en avril, la consommation des ménages s'est effondrée de 23,4 % et les autorités disent s'attendre à un recul du PIB de 5 à 6 % en 2020. (avec AFP)