Lookers va supprimer 1 500 emplois

Le groupe de distribution britannique va procéder à une restructuration de ses activités entraînant la fermeture de 27 concessions et la suppression de 1 500 emplois.

Lookers va réduire la voilure. Le troisième groupe de distribution européen (classement ICDP), fort de 32 marques en portefeuille, de 164 concessions et d’un volume de vente de plus de 120 000 VN et 98 000 VO en 2019, ne sort pas indemne de la crise du coronavirus.

Ses dirigeants viennent d’annoncer un plan de restructuration prévoyant la fermeture de 12 nouvelles concessions, venant s’ajouter aux 15 sites dont la cessation d’activité avait été actée en novembre 2019. L’objectif du groupe britannique est de ramener son dispositif à 136 concessions.

20 % des effectifs

Cette décision ne sera pas neutre en termes d’emploi. Environ 1 500 collaborateurs devraient en faire les frais, soit 20 % de ses effectifs. De quoi générer, selon Lookers, des économies de masse salariale annuelles de 50 millions de livres sterling.

"Nous avons pris la décision de restructurer la taille du parc de concessisons du groupe afin de positionner l’activité pour un avenir durable, ce qui signifie malheureusement une consultation de licenciement avec un certain nombre de nos collègues. Cette décision a été très difficile à prendre et nous soutiendrons notre personnel autant que possible tout au long du processus", assure Mark Raban, le directeur général du groupe.

Cette annonce intervient alors que Lookers a procédé à la réouverture de la plupart de ses concessions le 1er juin 2020, conformément aux directives du gouvernement britannique. Elles étaient fermées depuis le 23 mars dernier, à l’exception de 41 ateliers qui avaient pu reprendre une activité minimale en avril.