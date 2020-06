Le dirigeable mesure plus de 75 m de long et près de 18 m de haut.

L'iconique "Blimp" de Goodyear revient en Europe

Souvent associé au manufacturier américain, qu'il accompagne sur des évènements depuis près de 100 ans, le dirigeable semi-rigide aux couleurs de Goodyear va de nouveau être utilisé sur le Vieux Continent.

Avec lui, marketing et histoire ne font plus qu'un. Voilà près de 100 ans que le Zeppelin aux couleurs de Goodyear accompagne la firme d'Akron (Ohio, États-Unis). Dans l'imaginaire collectif, l'un et l'autre ne font souvent qu'un et, aujourd'hui, le fameux Blimp est de retour en Europe. Pour célébrer la fin d'une intense phase de développement marquée par une gamme de produits renouvelées, un modèle de distribution repensé, un développement en e-commerce ou encore un retour en sport automobile (WEC), Goodyear a investi dans un nouveau semi-rigide.

Un ambassadeur de la marque

"Le Blimp Goodyear est une véritable icône qui a mobilisé l'imagination des consommateurs et des passionnés aux États-Unis et dans le monde depuis près de cent ans, étaye Mike Rytokoski, vice-président et directeur du marketing de Goodyear Europe. Son retour en Europe était attendu depuis longtemps. C'est le moyen idéal de célébrer notre retour dans le sport automobile international, notre nouveau partenariat médiatique avec Eurosport et les nouveautés de notre portefeuille de produits".

Le dirigeable semi-rigide Zeppelin NT mesure plus de 75 m de long - près des trois quarts de la longueur d'un terrain de football - et près de 18 m de haut. C’est le même type de dirigeable que les trois Blimp Goodyear exploités aux Etats-Unis. Absent du Vieux Continent depuis une décennie, il sera un magnifique ambassadeur de la marque lorsqu'il survolera l’Europe, offrant une couverture aérienne unique des principales courses automobiles et proposant des vols commerciaux en Allemagne.

Une utilisation lors du WEC

Souvent aperçu lors d'évènements sportifs américains d'envergure comme les courses de Nascar, des matchs de basketball, de NBA ou encore certains tournois de golf du PGA Tour, le Blimp a fait ses premiers pas en Europe en 1974. Il a été utilisé notamment lors du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring en 1985, de l'Open de France de Roland Garros à Paris en 1986 et même pendant deux mariages royaux britanniques.

Il volera dans un premier temps en Allemagne, dans la région de Friedrichshafen, et sera ensuite utilisé lors des manches du Championnat du Monde d'Endurance FIA (WEC) dont Goodyear sera, à compter de 2021, le fournisseur officiel de pneumatiques pour la catégorie LMP2.