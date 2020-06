Le groupe SGS rachète les centres CTA Gallet

Les 17 centres de contrôle technique CTA Gallet, localisés dans le Cher, ont été repris par le groupe SGS. La multinationale suisse maintient ainsi le maillage de ses réseaux Auto Sécurité ou Sécuritest dans la région.

Exploitant les enseignes Auto Sécurité ou Sécuritest, le groupe SGS annonce l’acquisition de CTA Gallet, qui faisait partie de ses plus importants affiliés avec 17 centres de contrôle technique dans le Cher. Localisée à Bourges (18), la société créée par Yann Gallet a effectué 55 000 contrôles techniques en 2019 pour un chiffre d'affaires de plus de 2,6 millions d'euros.

Grâce à cette acquisition, SGS détiendra, en nom propre et sous enseignes, 71 centres de contrôle technique, permettant de réaliser près de 345 000 contrôles par an. "Cette acquisition fait suite à l'intégration réussie du groupe RDFI en 2013 et du groupe DLH en 2015. SGS consolide ainsi sa position de leader sur le marché du contrôle technique en France", conclut Frankie Ng, PDG de SGS.