Le groupe belge Alcopa, connu en France pour ses maisons d'enchères automobiles, vient de racheter le spécialiste du lavage automobile et PL, Lavance.

Alcopa rachète le groupe Lavance

Le spécialiste des équipements de lavage pour automobiles et poids lourd, Lavance, change d’actionnaire. C’est le groupe belge Alcopa qui fait l’acquisition de ses titres, détenus jusqu’ici par Sofival.

Après l’annonce auprès de l’Autorité de la concurrence en mars 2020, le rachat des titres du groupe Lavance par Alcopa, appartenant à la famille Moorkens, vient d’être officialisé. Le groupe d’investissement belge spécialisé dans la distribution automobile en Europe prendra la place de Sofival, actionnaire principal de Lavance depuis 2011.

"Notre collaboration avec Sofival nous a permis de renforcer notre organisation, et d’accélérer notre croissance grâce à des investissements soutenus, tout au long de ces 9 dernières années : développement et lancement de nos offres de lavage connecté, développement des moyens de paiement et de fidélisation, installation de notre siège au Rheu (35), acquisition d’Emic, développement de notre réseau de stations de lavage Superjet, création de notre boutique en ligne www.emic.fr, renforcement de notre partenariat avec Istobal. Une stratégie qui a conforté notre position de leader du marché du lavage en France", explique Guillaume Roux, président du groupe Lavance.

Il poursuit : "L’expertise d’Alcopa dans les métiers de la distribution et des services BtoB constitue pour Lavance une réelle opportunité d’accélérer dans ses projets d’innovation de ses services. Nous souhaitons, par exemple, intégrer pleinement l’usage du digital dans les services que nous adresserons à nos clients. Cela avec un objectif unique et constant au sein de nos équipes : personnaliser et renforcer notre relation avec chacun de nos clients".

De son côté, Damien Heymans, directeur général d’Alcopa affirme : "Nous œuvrerons à la continuité du développement à long terme de Lavance".

Pour rappel, le groupe breton compte environ 7 000 stations de lavage automobile et poids-lourd installées en France, dont plus de 450 sites en exploitation sous la marque Superjet.