Le ou la gagnante rejoindra l'équipe actuelle de présentateurs, lors de la première course de la saison 7 de Formula E, qui se tiendra le 27 février 2021 à Diriyah (Arabie Saoudite).

La Formula E recherche sa future tête d'affiche

Le championnat du monde de monoplaces électriques lance une campagne de recrutement inédite pour tenter de trouver sa future incarnation médiatique. Âgés de 18 à 24 ans, de jeunes présentateurs et présentatrices peuvent postuler et entrer dans le programme de sélection.

Tronquée à cause de la pandémie, la sixième saison de Formula E s'est conclue le 13 août 2020, au terme de six courses organisées sur l’ancien aéroport de Berlin-Tempelhof, et qui ont finalement consacré Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah). Outre l'arrivée tant attendue des monoplaces électriques de dernière génération, la septième saison de la FE verra également apparaitre une nouvelle tête d'affiche à la présentation des courses.

"Une occasion rare de percer à la télévision"

A Berlin, l'organisation a en effet lancé un appel à candidature à tous ceux souhaitant prendre part dans une compétition en vogue. A l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée par les Nations Unies, la Formula E a donc officiellement annoncé être à la recherche de la prochaine génération de jeunes présentateurs et présentatrices.

Les inscriptions sont ouvertes à toute personne âgée de 18 à 24 ans, quels que soient ses antécédents ou son expérience, à condition qu'elle puisse auditionner en anglais et doit résider au Royaume-Uni, en France ou en Allemagne. "La compétition offre une occasion rare de percer à la télévision à travers un programme sportif", se gargarise l'organisation.

Quatre finalistes attendus pour la présaison

Un portail d'inscription en ligne a été ouvert pour le premier tour de sélections. Les participants doivent soumettre une courte vidéo de 30 à 60 secondes présentant les raisons pour lesquelles ils devraient être le nouveau visage de la Formula E. La liste des candidats sera ensuite réduite et les 15 meilleurs talents devront affronter un panel d'experts de la communauté Formula E. Seuls quatre finalistes atteindront la phase finale, et seront invités à assister aux tests de présaison pour effectuer une série de défis à l'écran.

Les finalistes recevront chacun un mentorat et une formation professionnelle aux médias pour soutenir leurs objectifs de carrière. Le gagnant ou la gagnante se verra offrir un contrat rémunéré. Il ou elle rejoindra l'équipe actuelle de présentateurs, en direct à la télévision et en ligne, lors de la première course de la saison 7 de Formula E qui se tiendra le 27 février 2021 à Diriyah (Arabie Saoudite).