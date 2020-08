Le Pneumatique organise une matinée sur le thème de l'emploi

Le 3 septembre 2020, le prochain atelier du Pneumatique portera sur une thématique cruciale pour toute la profession. Difficultés de recrutement, manque de formations dédiées, problème de valorisation de la filière, une dizaine d'intervenants répondra à nos questions.

Un millier. C'est le nombre de postes qui seraient actuellement non pourvus dans les réseaux de pneumaticiens et centres autos, principalement sur le métier de technicien VI, selon certaines estimations. Un gouffre qui pèse sur l'équilibre de tout un secteur. Difficultés de recrutement, manque de formations dédiées, mauvaise image du pneumatique, la problématique de l'emploi s'avère plus cruciale que jamais. Raison pour laquelle le Pneumatique ouvre le débat en invitant plusieurs professionnels à échanger sur cette thématique.

Les problématiques du terrain

Le 3 septembre 2020, au Blue Shaker (Paris 17e), le prochain Atelier du Pneumatique s'intéressera à ce problème. En préambule, Delphine Berteau, juriste au Syndicat des professionnels du pneu, et Raynald Bardot, responsable qualité et formation de Profil Plus mais aussi membre de la commission emploi du SPP, feront le bilan de la situation. Ils nous parleront également des travaux menés au sein de l'organisation professionnelle sous l'égide de trois réseaux partenaires.

S'en suivra une première table ronde axée sur les professionnels. Difficultés à recruter et à fidéliser, manières de manager et d'accompagner des talents constamment sollicités par la concurrence, solutions pour stabiliser les équipes… Nathalie Bakowski, DRH de Speedy France, Marc Ciprian, directeur du réseau Vulco France, Stéphanie Decompois, directrice marketing et communication d'Euromaster France, et Jean-Michel Hivart, chef du centre Speedy de l'Isle-Adam (Val d'Oise) partageront leurs points de vue.

Des jeunes à séduire… et à trouver !

Une seconde table ronde s'intéressera à cette problématique mais en se concentrant sur les futures recrues. Il sera question d'orientation (ne pas faire du pneu une voie de garage), de formation (avec des cursus à structurer et à multiplier), mais aussi de communication (en expliquant aux plus jeunes les opportunités de carrière qui existent). Christophe Albert, directeur du CFA de la CCI du Mans, Dominique Faivre-Pierret, directrice générale déléguée de l’Anfa, Françoise Lemaire, directrice de projets de Défi Métiers, et Sébastien Ringuet, directeur des ressources humaines de First Stop, seront présents pour en parler.

La matinée se clôturera avec la participation de Stéphane Gomez, à la tête du cabinet Auto Consultant. Véritable spécialiste des questions RH, soutien au travers de sa société de nombreux groupes du monde de l'automobile et partenaire de certaines organisations, le dirigeant apportera un autre éclairage sur cette question avec les perspectives pour l'emploi dans le secteur. Informations et inscription sur le site de l'évènement.