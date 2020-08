PSA : 500 nouveaux intérimaires attendus à Rennes

En raison du succès commercial du Citroën C5 Aircross, le constructeur tricolore va devoir renforcer son site de production de Rennes-La Janais. Une équipe de nuit sera mise en place d'ici fin août avec le recrutement de 500 intérimaires.

Bonne nouvelle sur le front de l'emploi pour le groupe PSA. Le succès rencontré par le Citroën C5 Aircross, le SUV phare de la marque aux chevrons, va engendrer une réorganisation des équipes de production sur le site breton de Rennes-La Janais (Ille-et-Vilaine). Pour répondre à la demande, une équipe de nuit composée de 500 intérimaires va voir le jour d'ici la fin du mois d'août. L'annonce a été faite par la direction lors d'un Comité social et économique (CSE).

Selon la direction, "on est sur une reprise plus que progressive, on retrouve une activité quasi normale" avec trois équipes. PSA faisait travailler quatre équipes avant le Covid, mais "la 4e était là pour le lancement de nouveaux modèles", rappelle la direction. Le remontage de l'équipe de nuit sur le site de Rennes est prévu "à partir du 31 août", selon la CFDT Métallurgie 35. Cette initiative va se faire en plusieurs temps. 230 intérimaires sont arrivés le 17 août dernier, rejoints ce lundi par environ 250 autres, précise le syndicat.

Un soulagement pour les syndicats

Dans un communiqué, le syndicat des cadres de la métallurgie exprime son "soulagement de constater que la production demandée à La Janais permet de retrouver un niveau élevé". "Ce remontage progressif d'une équipe de nuit est possible en raison du succès commercial du C5 Aircross qui ne faiblit pas", souligne la CFDT. "C'est une bonne nouvelle pour l'emploi", a réagi Laurent Valy secrétaire (CFDT) du CSE local.

"Non seulement, elle va nous permettre de recruter environ 500 intérimaires et surtout, nous l'espérons, ouvrir d'autres horizons notamment avec l'attribution d'un nouveau projet permettant d'assurer la pérennité du site de Rennes la Janais", a ajouté Laurent Valy. Il y a un mois, PSA Sochaux (Doubs) a également lancé la reprise progressive de son activité, en voulant faire travailler plusieurs centaines d'intérimaires et de salariés d'autres sites du constructeur pour accroître sa production qui avait chuté à cause de l'épidémie de Covid-19.