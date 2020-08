Volkswagen finance la future Ecole 42 allemande

Le réseau d'établissements privés fondé par Xavier Niel, spécialisé dans la formation des futurs programmeurs, s'implantera début 2021 à Wolfsburg. Un projet largement soutenu par VW qui va investir près de 4 millions d'euros pour le lancement puis 2 millions d'euros par an.

Fondée en 2013 à Paris, l'Ecole 42 compte aujourd'hui pas moins de 33 campus dans différentes villes de l'Hexagone et dans de multiples endroits du monde. De quoi fédérer le chiffre ahurissant de 10 000 futurs développeurs. Après les Etats-Unis, la Finlande, les Pays-Bas, le Brésil, l'Indonésie, l'Arménie, le Japon, la Jordanie, la Colombie, l'Espagne, le Canada, l'Italie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Malaisie, l'Australie, la Belgique, la Russie et le Maroc, l'Allemagne aura bientôt son école de codage.

Début 2021, l'établissement "42Wolfsburg" ouvrira ses portes dans la ville de Basse-Saxe soutenu par l'association locale Verein 42Wolfsburg e.V. Berceau historique du groupe, Volkswagen soutiendra cette initiative de façon très importante. Le constructeur automobile fera un don de 3,7 millions d'euros la première année, et de deux millions d'euros supplémentaires par an lors des années suivantes. La demande de spécialistes informatiques bien formés augmente à mesure que la numérisation progresse et c'est pourquoi VW a souhaité contribuer à la réussite de ce projet.

Un concept pédagogique novateur

"La transformation numérique chez Volkswagen et en Allemagne a besoin d'experts capables de résoudre les problèmes avec créativité et engagement, note Gunnar Kilian, membre du conseil d'administration, en charge des ressources humaines. C'est pourquoi le processus de sélection pour 42Wolfsburg n'est pas basé sur les qualifications académiques, mais sur le talent et la motivation. Les diplômés de l'école de programmation de l'École 42 et de ses antennes internationales sont très recherchés dans l'industrie informatique grâce à leurs excellentes compétences pratiques".

En effet, à l'instar de l'Ecole 42 à Paris, les candidats qui postulent aux places gratuites à 42Wolfsburg n'ont pas besoin de diplômes scolaires ou universitaires et la sélection n'est pas basée sur l'âge, le sexe ou l'origine. Le concept pédagogique diffère de celui pratiqué dans les établissements conventionnels : les programmeurs de demain sont scolarisés sans enseignants ni classes formelles, au lieu de cela, ils sont éduqués dans un environnement d'apprentissage entre pairs et à travers des projets toujours plus complexes. Jusqu'à 600 étudiants seront accueillis à la 42Wolfsburg pour un cursus allant de 3 à 5 ans.