Jean Castex promet 6,5 milliards d'euros pour l'emploi des jeunes

Le Premier ministre a annoncé le déblocage d'une enveloppe de plusieurs milliards d'euros pour soutenir l'emploi des moins de 25 ans. Au total, 450 000 embauches sont attendues grâce à une aide de 4 000 euros, versée aux employeurs qui soutiendront cette initiative.

Le remaniement ministériel du 3 juillet 2020 n'a pas remis en cause la volonté de l'Exécutif de soutenir les plus jeunes. Le gouvernement ne cesse de marteler que, en dépit de la crise sanitaire, il n'y aurait pas de "génération sacrifiée". Des paroles aux actes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que l'Etat allait débloquer la somme de 6,5 milliards d'euros entre 2020 et 2021 en faveur de l'employabilité des moins de 25 ans.

Toute entreprise qui recrutera d'ici janvier 2021 un jeune dans cette tranche d'âge sur un contrat d'au moins trois mois jusqu'à deux Smic recevra une aide de 4 000 euros. Cette "compensation de cotisations" sera de 1 000 euros chaque trimestre pendant un an maximum et devrait permettre de générer 450 000 embauches. "Les plus jeunes, les plus vulnérables, quand il y a une crise qui s'amplifie, sont les plus concernés", a déclaré le Premier ministre. Ce plan est destiné à faire face à l'arrivée de 700 000 à 800 000 jeunes sur le marché du travail "dans une rentrée compliquée", a ajouté Jean Castex.

Soutien aussi à la formation

Ce plan baptisé "un jeune, une solution" vise également à soutenir la formation avec 230 contrats d'apprentissage et 100 000 contrats de professionnalisation espérés. Il reprend ainsi les aides, déjà en vigueur depuis le 1er juillet, pour les embauches de jeunes en alternance d'ici fin février : 5 000 euros pour un apprenti ou un contrat de professionnalisation de moins de 18 ans, et 8 000 euros pour un majeur.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé 200 000 places supplémentaires en formation. Pour les jeunes en échec dans l'enseignement supérieur, 100 000 cursus qualifiants ou pré-qualifiant seront proposés "dans les métiers d'avenir" (transition écologique, santé, numérique, secteurs prioritaires du plan de relance).