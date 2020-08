Thomas Schäfer prend la tête de Skoda

PDG du groupe Volkswagen en Afrique du Sud depuis cinq ans, Thomas Schäfer regagne l'Europe et se voit confier les rênes du conseil d'administration de Skoda Auto en replacement de Bernhard Maier.

Depuis le 3 août 2020, Skoda Auto a un nouveau patron. A cette date, Thomas Schäfer a été nommé président du conseil d'administration du constructeur. Il succède à Bernhard Maier qui occupait ce poste depuis près de cinq ans.

Diplômé en ingénierie mécanique, le nouveau responsable a débuté sa carrière dans l'industrie automobile chez Daimler AG en 1991. Il a occupé divers postes de direction dans les domaines de la production et de la gestion de la qualité en Allemagne, aux États-Unis et en Afrique du Sud jusqu'en 2002.

De 2002 à 2005, il a participé à la création de Daimler Chrysler Malaysia, où il a élargi et restructuré les ventes, la production et la base de fournisseurs de l'entreprise. Chez Daimler AG en Allemagne, Thomas Schäfer a également été responsable des livraisons de véhicules, des centres clients et de la chaîne d’approvisionnement sur les marchés émergents entre 2005 et 2012.

De solides résultats

En plus d’avoir créé de nouvelles usines, il a également été responsable de la planification, de la stratégie et de la logistique internationale pour toutes les usines étrangères. En 2011, ses principales missions ont consisté à gérer le projet de construction de l'usine Mercedes-Benz en Chine.

Il a rejoint Volkswagen AG en mai 2012 pour y diriger la production internationale du groupe. Il a également a été nommé responsable des négociations sur les nouveaux sites de production. Depuis 2015, Thomas Schäfer était PDG de Volkswagen Group Afrique du Sud, en charge du développement des marques du groupe dans la région d’Afrique subsaharienne. Tout au long de son mandat, il a œuvré à l'expansion du réseau, a augmenté la rentabilité des concessionnaires et a conduit Volkswagen, Audi et VW Véhicules Utilitaires à la part de marché record actuelle de 23,5 %.