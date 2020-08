Les principaux lancements du second semestre 2020

Avec 26 lancements annoncés durant le second semestre 2020, l'actualité automobile va être riche et branchée car, parmi ses nouveautés, 19 seront disponibles en versions électrique ou hybride.

Malgré la crise sanitaire actuelle ou encore celle que traverse les salons automobile, le planning des nouveautés, lui, ne faiblit pas. Durant le second semestre 2020, le cabinet Inovev a recensé pas moins de 26 nouveaux modèles dont la production va débuter d'ici la fin de l'année.

Après les 208, Clio ou Captur, des modèles à volume, Inovev estime que parmi les nouveautés annoncées 16 représenteront de faibles volumes et 9 des volumes moyens. Seule la Dacia Sandero jouera dans la catégorie forte diffusion avec plus de 400 000 unités estimées par Inovev.

Logiquement, à l'image de la tendance automobile actuelle, les SUV vont dominer. En effet, ils seront au nombre de 12, soit 46 % des lancements. Toutefois, avec 10 nouveautés, les berlines résistent bien. Il y aura également 3 ludospaces (Kangoo, Citan, Caddy) et 1 cabriolet (Série 4). Le segment C sera le plus représenté avec 15 nouveautés, devant le B (5), le D (3) et le E (1).

Et aujourd'hui point de nouveautés sans électricité. Parmi les 26 modèles à entrer en production, 19 seront disponibles en versions électrique ou hybride. Les modèles 100 % électriques seront au nombre de 9.

Source : Inovev