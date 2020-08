Le top 10 des distributeurs Peugeot en France

L’année 2019 n’a pas réservé de grosses surprises concernant le classement des 10 plus importants opérateurs de la marque au Lion. Les dix distributeurs sont restés les mêmes, avec quelques variations de rang.

Comme chaque année, dans le cadre de son numéro spécial Top 100, le Journal de l’Automobile s’est penché sur le classement des 10 plus importants distributeurs de chaque marque en 2019. Et celui concernant la marque Peugeot n’a pas beaucoup évolué par rapport à 2018. Les 10 plus importants opérateurs sont restés les mêmes, mais avec un ordre parfois différent.

Ce top 3 n’a donc pas bougé, composé des groupes Emil Frey France, Chopard-Lallier et Gemy. Tandis que le volume d’Emil Frey France, qui reste largement leader avec 39 705 unités, a reculé entre 2018 et 2019, de 0,8 % selon les données fournies par le constructeur, celui de Chopard-Lallier s’est stabilisé (23 817). Le volume écoulé par Gemy s’est accru de plus de 7 % (18 031). Ces trois opérateurs ont, à eux seuls, cumulé 81 553 ventes, soit près de 21,5 % des ventes totales de la marque en France l’an passé.

En quatrième position, le groupe Dubreuil (17 345), suivi, tout comme en 2018, des groupes Mary (14 449) et Bernard (12 172). L’ordre change ensuite : les groupes Gueudet (9 439) et CAR Avenue (9 755) ont interverti leur place, en faveur du groupe dirigé par Stéphane Bailly. Même sort pour le groupe Sofida (8 810), passé dernier du classement, en se faisant doubler par Bernier (9 075).

Au global, ces opérateurs ont écoulé 161 968 Peugeot neuves en 2019 sur sol français, soir 42,6 % du total.