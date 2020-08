Norauto reprend la route du Tour

A l'occasion de la 107e édition du Tour de France, l'enseigne de centres autos renouvelle son partenariat technique avec la Grande Boucle qui débute le 29 août 2020 à Nice.

Norauto sera une nouvelle fois au rendez-vous du troisième plus grand événement sportif mondial. L’enseigne du groupe Mobivia, qui a succédé l’an dernier à Bosch Car Service et Profil Plus en tant que partenaire technique du Tour de France, participera à la 107e édition de la Grande Boucle. L’édition 2020 signera son départ de la ville de Nice le 29 août 2020 avec, au préalable, des animations autour de l’éco-conduite et des nouvelles mobilités dès le 27 août au Fan Park de la cité des anges.

Norauto aura une nouvelle fois pour mission d’assurer l’assistance technique de l’ensemble des véhicules des suiveurs. De plus, l’enseigne, qui est labellisée Eco Entretien, proposera comme lors de la dernière édition son diagnostic éco-contrôle tout au long du parcours afin d’optimiser la durabilité et l’entretien du moteur. Par ailleurs, Luc Leblanc, ancien maillot jaune et champion du monde, accompagnera les équipes Norauto en tant qu’ambassadeur de la marque, pour aller à la rencontre des clients et des centres présents sur le parcours.

"En cette année si particulière, la Grande Boucle sera un véritable rassemblement populaire, générationnel mais surtout la grande fête du vélo ! Les équipes Norauto sont très fières de pouvoir renouveler ce partenariat et d’accompagner les véhicules des suiveurs de cette nouvelle édition. C’est également l’occasion de valoriser notre engagement pour une route durable et responsable, notamment grâce à la révision éco-contrôle. Par ailleurs, Le Tour de France célèbre les 2 et 4 roues, qui forment aujourd’hui une vraie complémentarité dans les nouveaux modes de déplacements des Français", a indiqué Jérôme Dumont, responsable communication et marketing de Norauto France.