Le groupe Verbaere mise sur la vente en ligne d'accessoires

Le groupe Verbaere compte bien se faire une place dans la vente digitale d’accessoires. L’opérateur vient de juste de mettre en ligne six sites de vente d’accessoires. Ils s’appuient sur deux concessions du groupe, celle de Lille, distribuant Skoda, Seat et Suzuki, et celle de Valenciennes, représentant également les deux marques du groupe Volkswagen ainsi que Kia. A chaque marque un site donc, afin de permettre aux clients de s’approvisionner en accessoires, qui sont livrés à J+1 soit à la concession, soit directement à leur domicile en click and collect.

"Nous avons choisi les marques où il y a le plus de stock et deux typologies de ville, une grande et une de taille intermédiaire pour voir comment allaient se comporter les clients dans ces zones de chalandise", explique le dirigeant du groupe, Jean-Charles Verbaere. Ces concessions ont également été choisies pour leur capacité, notamment humaine, a pouvoir traiter le flot journalier de commandes.

L’objectif est clair : abaisser de 70 % les stocks morts, qui peuvent représenter jusqu’à une centaine de milliers d’euros et ainsi, améliorer la rotation, accroître le chiffre d’affaires. Conçus par Spid Tech, ces sites sont ainsi interfacés avec les stocks renseignés dans les DMS.

Reprendre des parts de marché

Les sites seront promus grâce à un travail sur le fichier clients et des campagnes via SMS et newsletter, tandis que l’accent sera également mis sur le référencement SEO et SEA afin de ressortir au mieux dans les requêtes des internautes et se faire une place aux côtés de concurrents déjà bien installés sur le marché.

"Nous avons laissé la place aux concurrents, des pure-player, qui ne se sont pas privés pour s’accaparer des parts de marché, alors que nous, distributeurs, avons une vraie légitimité à vendre des accessoires. Nous voulons reconquérir ce territoire que nous travaillions peu, ou mal", complète Jean-Charles Verbaere

Ces cinq sites constituent une première étape avant un déploiement plus large du concept. En cas de résultats concluants, chaque concession du groupe Verbaere pourrait bien disposer de son propre site de vente d’accessoires. "Nous envisagerons aussi de déployer le concept pour la vente de pièces d’origine", indique Jean-Charles Verbaere.