Allianz Partners rejoint CharIN E.V.

Allianz Partners a pris la décision de devenir membre partenaire de l'association CharIN E.V. qui porte le système CCS. Cette technologie de recharge de véhicules électriques nourrit des ambitions mondiales.

Allianz Partner renforce sa position dans l'industrie de l'électrique. L'acteur du secteur de l'assistance routière a fait le choix de rejoindre l'association Charging Interface Initiative (ou CharIN E.V.), au titre de membre partenaire. Pour mémoire cette association entend développer et élever le système CCS (ou Combined Charging System) au rang de norme mondiale pour la recharge des véhicules électriques.

Une suite logique pour Allianz Partners qui s’est déjà employé à concevoir une offre d’assistance spécifique aux véhicules électriques sur de nombreux marchés à travers le monde. L'entreprise accompagne notamment BMW, Audi et Hyundai, dans le cadre d'accords officiels. En tant que membre partenaire de l’initiative CharIN E.V., Allianz Partners partagera donc son expertise et ses enseignements pour contribuer à bâtir les fondements de la mobilité électrique de demain.

Qu'est-ce que le standard CCS ? Il désigne un type de prise et de connecteur pour recharger les batteries. Actuellement, il est non seulement le seul système au monde à couvrir tous les scénarii de recharge avec un seul et même produit, mais aussi le standard le plus répandu pour cet usage.

"Notre adhésion à l’initiative CharIN confirme ainsi notre fort engagement et nos efforts pour accélérer l’évolution des normes de recharge de ces véhicules, a commenté Jérôme Joubert, directeur marketing assistance routière chez Allianz Partners. À l’instar de CharIN, nous sommes convaincus que ce nouvel écosystème de la mobilité électrique défendu par le consortium deviendra l'avenir de l’industrie automobile."