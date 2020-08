Le VO selon Le Parking

Avec le concours de la société Le Parking, voici un nouveau panorama européen des offres disponibles sur les sites internet des infomédiaires en France, Allemagne, Italie, Espagne et Belgique. Les principaux chiffres au 15 août 2020.

Avec 15,7 millions d'annonces de véhicules d'occasion issues de 590 sites indexés à sa plateforme, le site internet Le Parking s'est taillé une réputation de dimension international. Il revendique d'ailleurs le statut de plus grand moteur de recherche de VO, en Europe, en Amérique du Nord et sur de plus en plus de marchés internationaux. Outre son rôle de passerelle vers les infomédiaires, l'entreprise Le Parking s'invite dans le monde de la distribution automobile en devenant un fournisseur de données de marché. Des éléments qui participent notamment à la stratégie d'approvisionnement et de définition des prix de vente. En exclusivité pour le Journal de l'Automobile, Le Parking réalisera désormais un arrêt sur image, le 15 de chaque mois, afin de suivre, dans le temps, l'évolution des marchés français, allemand, italien, espagnol et belge.

France

Le 15 août 2020, 770 855 annonces de véhicules d'occasion s'affichaient sur le web, soit 0,13 % de plus que l'an passé. 36 % de ce volume provenait alors des professionnels, contre 38 %, au 15 juillet dernier. Sur le seul segment des véhicules utilitaires d'occasion, le nombre d'annonces s'est contracté de 1,2 %, entre août 2019 et 2020. Selon le relevé édité par Le Parking, ils étaient 50 429 à s'exposer.

Dans le détail, les citadines restent majoritaires avec 18,4 % de représentativité dans les annonces, devant les compactes (17,1 %) et les SUV compacts (11,9 %). A 34,8 %, les véhicules proposés à la vente ont une teinte grise. Surtout, retenons qu'en France, 60,6 % des VO sont dotés d'un moteur électrique, contre 36,3 % de motorisation essence.

43 % des annonces ont moins de 30 jours de publication chez les différents infomédiaires sondés. Les pros ayant une rotation de 41 jours en moyenne contre 19 jours pour les particuliers. Sur le plan tarifaire, le prix moyen affiché par les professionnels s'établit à 21 847 euros. Il s'élève à 10 103 euros chez les particuliers. Dans les deux cas, ces valeurs sont en augmentation par rapport au relevé effectué par le Parking en juillet.

Allemagne

19,9 %, telle est l'augmentation du nombre d'annonces en ligne, entre les mois d'août 2019 et 2020, en Allemagne. Au 15 août dernier, 1 746 209 s'affichaient sur les plateformes. 79 % de ce volume ayant pour origine un professionnel. 84 745 annonces concernaient des VUL d'occasion, soit 4,0 % de plus que l'an passé.

En répartition, 15,6 % des annonces concernent des compactes, 14,9 % des breaks et 13,5 % des citadines. L'essence conserve l'avantage dans le mix, avec 58,9 % de représentativité, selon Le Parking, en léger retrait par rapport à juillet dernier. Le diesel pesant toujours 38,2 %. La poussée des véhicules électrifiés fait baisser le poids des boîtes manuelles à 55,5 % (-1,4 point par rapport à juillet).

Outre-Rhin, il faut compter en moyenne 24 028 euros pour acheter un VO chez un professionnel et 10 268 euros dans les mains d'un particulier. 41 % des annonces ont moins de 30 jours en Allemagne. Elles affichent une ancienneté moyenne de 65 jours chez les professionnels et de 19 jours chez les particuliers.

Italie

En comparaison à août 2019, le volume d'annonces a fondu en Italie. Avec 494 235 VO à vendre au moment du relevé, le chiffre a perdu 2,95 %. Les professionnels comptent pour 79 % dans la balance. Quant aux utilitaires, ils ont rendu 6,82 % en descendant à 18 899 unités.

Sur la Botte, les compactes représentent 15,3 % de l'offre, soit un peu moins que les citadines (22,7 %) et les SUV compacts (17,1 %). Les diesel étaient à 63,2 % de pénétration dans les annonces, en juillet, ils sont à 62,6 % un mois plus tard. Les essence conservant 29,3 % de présence. Le GPL grappille encore du terrain avec 7 % de l'offre disponible. Au-delà des Alpes, on trouve 65,5 % de boîtes manuelles.

Les annonces ont 47 jours d'ancienneté chez les professionnels en moyenne et 38 jours chez les particuliers. Dans le pays, seules 22 % des offres sont exposées depuis moins de 30 jours. Les vendeurs professionnels demandent en moyenne 18 409 euros, soit le plus petit montant des cinq pays étudiés, quand les particuliers réclament 10 056 euros.

Espagne

La situation exceptionnelle a provoqué un véritable boom des annonces en Espagne. D'après les statistiques enregistrées par Le Parking, leur nombre a pris 14 % sur un an, à 487 504 unités. 79 % des annonces renvoient vers un professionnel. Plus significative encore a été la hausse sur le segment des VUL. Les 27 201 annonces correspondent à une envolée de 32,4 %.

Pays sous influence des loueurs, l'Espagne compte 19,6 % d'offres dans cette catégorie. Les berlines talonnent avec 18,6 % de parts de marché, tandis que 12,6 % des annonces traient d'une citadine. 33 % des propositions concernent des essence. Le diesel trône à 64,1 %. Les hybrides se contentent de 3 % de l'espace d'exposition. 69,2 % des VO sont dotés d'une boîte manuelle.

Les professionnels espagnols affichent un prix moyen de 18 447 euros. Les VO des particuliers tombent à 9 839 euros, soit le plus petit prix moyen des cinq pays, chez cette typologie de vendeur. L'Espagne s'illustre aussi par son taux de fraicheur le plus bas : 21 % des annonces ont moins de 30 jours. Une rotation lente qui se lit par ailleurs. En effet, les annonces des professionnels attendent preneur depuis 58 jours en moyenne. Celles des particuliers sont en ligne depuis 64 jours, soit bien au-dessus de toutes les données relevées chez nos voisins.

Belgique

Avec 127 149 annonces comptabilisées au 15 août par Le Parking, la Belgique voit son volume décroître de 10,3 %, en un an. Ce qui est tout autan le cas pour les VUL d'occasion, dont le nombre d'offres est passé de 9 381 à 7 846 unités, soit -16,36 %, d'une année sur l'autre. Sur ce marché, 69 % des annonces proviennent de professionnels.

Il se vend principalement des compactes (16,1 % des offres), des citadines (14,6 %), des berlines (12,7 %) et des breaks (12,5 %). Le mix énergétique se veut plus équilibré qu'ailleurs, avec 52,2 % de diesel pour 45 % d'essence. En revanche, les transmissions manuelles restent largement devant avec une pénétration de 65 % dans les annonces.

37 % des annonces ont moins de 30 jours d'ancienneté, mais surtout la Belgique performe dans les statistiques de rotation. Selon Le Parking, les annonces de professionnels ont 37 jours en moyenne, soit la meilleure marque des cinq pays. Celles des particuliers ont 30 jours. En termes de prix de vente affiché, il est le plus haut d'Europe, aussi bien chez les professionnels (24 258 euros) que chez les particuliers (12 823 euros).