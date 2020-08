Les ventes de modèles électrifiés ont triplé en quatre ans entre 2016 et 2019.

Diesel, essence, électrifié : ce que les Européens préfèrent

Les données réunies par l’ACEA entre 2016 et 2019 montrent à quel rythme les automobilistes européens ont délaissé, durant ces quatre dernières années, les véhicules diesel et s’approprient les modèles électrifiés.

Chaque trimestre depuis des années, l’ACEA récolte les données de ventes de véhicules particuliers au sein des pays de l’Union Européenne. L’occasion de prendre un peu de recul et d’observer comment les automobilistes du Vieux Continent ont fait évoluer leur choix, en termes d’énergie.

Dieselgate oblige, il est logique de constater que le diesel perd d’année en année la préférence des automobilistes. En 2016, ce carburant, représentait la moitié des achats (49,2 %) pour tomber en 2019 à 30,5 %. Décrié par les Etats et les villes, sujet parfois à restrictions, le diesel a sa cote significativement chuter entre 2017 et 2018 avec plus de 8 points de part de marché perdus.

Ce déclin a largement profité aux modèles essence qui pesaient 46,6 % du total des ventes de VP en 2016, 50,3 % en 2017, 56,6 % en 2018 puis 58,9 % l’an passé, devenant ainsi le carburant préféré des automobilistes européens. Toutefois l’augmentation de la part des essence n’a pas été aussi prononcée et proportionelle au recul des diesel. Et pour cause, les énergies alternatives, surtout les électrifiés, ont entre temps, réussi à se faire, lentement mais surement, une place dans le cœur des européens.

Triplement de la part de marché des électrifiés

Le cas des hybrides est particulièrement représentatif. En 2016, ces modèles ne pesaient que 1,9 % du total. Quatre ans plus tard, cette part atteint près de 6 %. Déploiement de l’offre, incitations des états ont été cruciaux dans ce développement ainsi que celui des véhicules électrique (100 % électriques et hybride rechargeables). Ces derniers, partie d’une part de marché de 1,5 % en 2016, s’octroyaient l’an passé 3 %.

Au global, les électrifiés en 2019 ont représenté 8,9 % du total des ventes, soit trois fois plus qu’il y a quatre ans. Une réelle progression pour certains, une goutte d’eau pour d’autres. Reste que le mouvement devrait largement s’amplifier du côté de ces électrifiés, avec une multiplication des offres, notamment sur les segments ayant le vent en poupe. Un mouvement également contraint par les objectifs CO2 fixés à chaque groupe.

En revanche, calme plat du côté des modèles à énergies alternatives de type GNV, GPL, E85. Ces véritables serpents de mer n’ont jamais vraiment réussi à trouver leur place, et cette rétrospective sur les quatre années passées le prouve. De 1,4 %, leur part de marché se limite à 1,7 % en 2019.

