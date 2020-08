Le top 10 des distributeurs DS en France

Dans un réseau relativement jeune, le top 10 des opérateurs réserve d’une année sur l'autre quelques surprises. Pour preuve, celui de DS Automobiles qui a connu de nombreux mouvements en 2019.

L’an passé, DS Automobiles s’est imposée comme la marque avec la plus forte croissance des ventes de véhicules neufs au sein du groupe PSA. Logiquement, diront certains, pour cette marque relativement jeune à la gamme en cours de construction. Ce sont ainsi près de 27 000 unités qui ont été écoulées, soit une progression de 12 % et une pénétration sur le marché global de 1,2 %.

Les distributeurs ont profité mais aussi contribué à cette dynamique positive. A commencer, par le plus important partenaire de DS, le groupe Midi Auto. Déjà premier distributeur Citroën, le groupe de Bernard Hory a commercialisé 1 164 DS en 2019 selon les données fournies par le constructeur, soit une évolution de plus de 50 % par rapport à 2018. Grâce à une telle montée en puissance, l’opérateur a ravi la première place au groupe Sima. Ce dernier a écoulé, en 2019, plus de 850 unités, soit une augmentation de 9 %, se plaçant à la 5e position des plus importants distributeurs.

Entrée fracassante du groupe Chopard-Lallier

Derrière le groupe Midi Auto et en deuxième position, le groupe Priod (4e en 2018), avec 973 unités, qui a donc connu la même évolution spectaculaire, à +50 %. Le top 3 est completé cette année, comme en 2018, par le groupe Bernard avec 912 DS contre 762 en 2018. A souligner la fulgurante entrée au classement du groupe Chopard-Lallier. Pourtant absent de ce top 10 en 2018, ce dernier a été à l’origine de 875 DS en 2019, se positionnant comme 4e opérateur le plus important.

Le groupe d’Erik Chopard-Lallier a réussi à s’imposer devant Sima donc, mais aussi Emil Frey France, Car Avenue, déjà 7e du top 10 l’an passé, mais aussi Tressol-Chabrier, qui, malgré une évolution de près de 25 % de ses volumes, a été relégué à la 8e place (6e en 2018). Enfin, à noter le groupe Sofida à la 9e place, tandis que le classement est conclu par Gemy, acquéreur du groupe This, qui occupait d'ailleurs cette position de 10e en 2018. Ce top 10 a pesé pour près de 30 % des ventes globales de la marque, en France, l’an passé.

L'année 2019 aura en tout cas été dynamique pour le réseau DS en France avec pas moins de 17 créations de concessions, 6 investisseurs entrants et un sortant. Cette année, 8 nouveux sites devraient ouvrir leurs portes selon les projections de la marque.