Les électrifiés de seconde main sont restés forts en juillet 2020

Selon les statistiques de AAA Data, le mois de juillet dernier a encore permis aux véhicules électrifiés d'occasion de profiter des aides gouvernementales. Il en résulte des rythmes de croissance impressionnants. Mais le diesel n'a rien lâché.

164,6 %, telle aura été la croissance enregistrée par les véhicules électriques d'occasion au terme du mois de juillet 2020. La France a totalisé 4 536 changements de main sur la période, sur ce seul créneau, selon les relevés réalisés par AAA Data. Encore une fois, les produits ont su tirer profit des dispositifs gouvernementaux. Si bien que la part de marché a grappillé un peu de terrain pour monter à 0,7 %.

Il en a été de même pour les hybrides d'occasion. Entre juillet 2019 et juillet 2020, leur volume a gagné 82,1 % pour atteindre 14 985 unités et une pénétration de 2,3 %. Après 7 mois d'activité, on parle alors de croissance de respectivement 39,6 % (à 14 662 unités) et 20,9 % (à 57 463 unités).

Quand les uns montent, d'autres doivent baisser. Et le perdant du mois de juillet restera le VO motorisé à l'essence. Sa croissance de 30,3 %, à 258 037 unités, n'a pas été suffisante pour éviter de voir la part de marché se contracter. Elle est passée de 41 % à 40,2 %, entre juin et juillet.

A l'inverse, les VO diesel ont fait de la résistance. Probablement dû à l'approche des vacances et des longs trajets, ils ont pris presque 1 point de pénétration, à 56,3 %. Dans les faits, ils sont immatriculés 361 664 unités, soit 1,7 % de plus que l'an passé. Après 7 mois, les VO carburant au gazole rendent cependant 18,8 % par rapport à 2019. Il s'agit de la plus forte baisse.