La Bretagne a profité de la poussée du VO

Le troisième plus important opérateur français a concrétisé deux opérations de croissance externe pendant l’été : le rachat du groupe de Franck Ropert, Welcomcar, et de la concession RRG de Nancy.

La pandémie de Covid-19, et ses conséquences sur l’industrie et le commerce, ont fait perdre au groupe Renault plus d’un tiers de son volume de ventes mondial sur les six premiers mois de l’année