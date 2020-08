CapCar sous contrat avec Identicar

La plateforme de transactions de VO entre particuliers dévoile à la rentrée une nouvelle prestation. Celle-ci découle d'un accord avec Identicar, spécialiste de la garantie complémentaire, qui proposera son pack Sérénité à tous les acheteurs.

Dans son désir de se faire une place de choix sur le marché national, CapCar poursuit son offensive sur le front des services. Dès le mois de septembre 2020, la plateforme de transactions de véhicules d'occasion communiquera sur la possibilité de souscrire aux offres d'Identicar, lors de l'acquisition d'un bien. "Nous intervenons en qualité de tiers de confiance aussi bien pour les vendeurs que les acheteurs et Identicar s'inscrit dans cette philosophie", se félicite de cet accord Louis-Gabriel de Causans, le co-fondateur et directeur général de CapCar.

Un rapprochement rendu possible par l'évolution du catalogue d'Identicar. Souvenez-vous, en juin dernier, le Club Identicar présentait une stratégie de packs organisés en trois niveaux de couverture pour avoir la possibilité d'adresser le marché des VO revendus entre particuliers. Un créneau sur lequel opère CapCar. "Ils sont les tout premiers à avoir saisi cette opportunité", confie Jonathan Tuchbant, le directeur général du groupe Identicar.

L'approche commerciale sera travaillée par itération, le temps de comprendre les attentes et les comportements des consommateurs. Il faut notamment définir quelle sera la méthode d'acquisition la plus efficiente. Les canaux digitaux et téléphoniques sont privilégiés. "80 à 90 % de nos clients acheteurs nous appellent au cours de leur parcours", indique-t-on comme piste chez CapCar. Toujours est-il que pour convaincre les prospects, CapCar et Identicar ont acté d'accorder 3 mois de gratuité du service.

CapCar a opté pour le Pack Sérénité, à savoir celui du deuxième niveau, qui pour 14 euros par mois comprend un rachat de franchise, des garanties pneus et bris de glace, ainsi qu'une indemnisation en cas de vol. En comparaison, Carizy, de son côté, a sollicité Identicar pour le troisième niveau de prestation, le Pack Panne Mécanique (16 euros par mois). "Nous menons des discussions avec plusieurs autres acteurs du marché", glisse le directeur général d'Identicar.

Cette collaboration pousse CapCar à repenser ses engagements. La plateforme qui a un accord avec Gras Savoye pour les contrats de garantie mécaniques a commencé à tester l'auto-garantie depuis le 1er juillet pour les garanties de base, en entrée de gamme. L'intervention d'experts de l'automobile en amont pour certifier la qualité des VO recommercialisés et la faible sinistralité qui s'en suit statistiquement invitent à mener cette expérimentation pour abaisser les coûts. Les enseignements seront tirés au terme d'une phase d'observation.