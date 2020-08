Le CRVO s'est doté de la capacité de traiter 30 000 VO à reconditionner par an.

Emil Frey France ouvre son centre de rénovation VO

Le CRVO (Centre de rénovation des véhicules d'occasion) du groupe Emil Frey est désormais opérationnel. De loin le plus important d'Europe, il fait l'objet d'un accord avec BCAuto Enchères et 2L Logistics et attirera tous les regards.