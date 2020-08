Le réseau FCA se lance dans la location courte et moyenne durée avec My Dream Garage

Pour les acheteurs de la nouvelle Fiat 500, les équipes de Leasys ont développé une application permettant au propriétaire de louer, au choix, 13 modèles du groupe FCA. En France, le réseau est mis à contribution pour faire vivre cette offre.

Disposer dans son garage personnel d’une dizaine de modèles différents, qui n’en a jamais rêvé ? FCA réalise, en partie, ce rêve. Avec le concours de Leasys, filiale de sa captive, spécialisée dans les offres de mobilité, le groupe a développé son application My Dearm Garage.

Sa promesse ? Offrir aux acheteur de la nouvelle Fiat 500 le garage idéal. Sur cette application, sont disponibles à la location, pour une durée cumulée de 60 jours par an, 13 modèles FCA, de la famille 500, aux Giulia et Stelvio d’Alfa Romeo, en passant par la sportive Abarth, le luxueux Maserati Levante, les modèles baroudeurs Jeep et le pratique utilitaire Ducato.

FCA ajoute donc de nouvelle cordes à son arc dans le domaine de la location courte et moyenne durée, avec cette application My Dream Garage. Pour rappel, le groupe avait déjà annoncé en mars 2020 le rachat d’Aixia, société spécialisée dans la location courte durée en France à travers ses deux marques Rent & Drop, pour la location courte durée en aller simple de VU, et Rentiz, consacré à la location de courte durée de véhicules premium, minibus ou micro voitures.

Les concessionnaires au cœur du service

Formalités à accomplir pour profiter de ce nouveau service de location : créer un compte sur l’application - disponible sur Google Play Store et très bientôt, sur l’App Store d’Apple- et s’acquitter d’un abonnement. Quatre type d’abonnements annuels sont proposés, tous contre paiement mensuel, calculé en fonction des modèles que le client souhaite compter dans son garage virtuel. En Italie, où ce service sera lancé en premier, son prix variera de 99 à 299 euros par mois. Une fois la voiture réservée via son smartphone, le client pourra aller chercher son véhicule dans un Leasys Mobilty Store.

Si le groupe annonce à l’heure actuelle 300 magasins situés dans les grandes villes, les aéroports et les gares, le réseau est toutefois pour le moment embroyonnaire hors Italie. En France, où ce service sera également lancé comme dans six autres pays*, le réseau Leasys Mobility Store prend pour le moment appui sur les agences Rentiz. Au nombre de huit, elles se concentrent à Paris, Marseille, et dans l’agglomération lyonnaise et bordelaise. Pour faciliter la vie des utilisateurs de My Dream Garage, FCA s’appuie donc sur son réseau de concessionnaires, ce qui correspond, en 2019, à plus de 600 points de ventes.

Si cette première phase s'avère concluante, le groupe ne cache pas son ambition de le déployer aux acheteurs d’autres véhicules des gammes de ses marques.

*Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Pologne