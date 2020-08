VW lance la production du SUV ID.4

L'entrée en production de l'ID.4 de Volkswagen va permettre la montée en charge de l'usine allemande de Zwickau. Ce SUV compact 100 % électrique sera officiellement dévoilé à la fin du mois de septembre 2020.

Alors que l'ID.3 arrive à peine sur les routes européennes, la marque allemande vient de lancer la production en série de son prochain modèle électrique. Il s'agit du SUV compact ID.4. Comme la berline, il est produit dans l'usine de Zwickau. Une usine essentielle au renouveau de VW. A partir de 2021, sa première année pleine en production électrique, elle sera capable de sortir 300 000 modèles reposant sur la plate-forme MEB du groupe.

Elle deviendra ainsi la plus grande et la plus efficiente des usines de véhicules électriques en Europe et l’emblème de la transformation du réseau mondial de production de Volkswagen. Les préparatifs du déploiement du SUV électrique au niveau international sont également en cours.

Présent pour l'occasion, Ralf Brandstätter, le patron de la marque VW, a rappelé les enjeux de ce modèle : "Avec l’ID.4, Volkswagen ajoute un véhicule 100 % électrique à son offre dans la catégorie des SUV compacts, le segment qui affiche la plus forte croissance." Dans la foulée de l'Europe, l'ID.4 sera également produit en Chine, dans l'usine d'Anting, avant de débarquer dans l'usine américaine de Chattanooga en 2022. En attendant, l'ID.4 dans sa version définitive sera dévoilé à la fin du mois de septembre. Le premier SUV électrique reposant sur la plate-forme MEB à prendre un bain de foule sera donc le Skoda Enyaq, le 1er septembre 2020, en République Tchèque.

Rappelons que le groupe allemand va investir quelque 33 milliards d’euros d’ici à 2024 dans l'électromobilité, dont 11 milliards d’euros pour la marque Volkswagen. La marque prévoit de produire 1,5 million de véhicules électriques en 2025.