BMW réduit la voilure chez Mini

Le munichois va supprimer 400 emplois temporaires dans son usine d'Oxford, au Royaume-Uni, qui produit des Mini. Un ajustement de la production rendu nécessaire par la baisse de la demande.

Le constructeur automobile allemand BMW va supprimer 400 emplois temporaires dans son usine fabriquant la Mini au Royaume-Uni en raison d'une baisse de la demande causée par la pandémie de Covid-19. Le groupe a observé un recul "substantiel" de la demande pendant le confinement, ce qui le pousse à réduire la cadence de travail dans cette usine située à Oxford, selon une déclaration transmise mercredi 26 aout 2020 à l'AFP.

BMW va passer de trois à deux vacations mi-octobre tout en continuant à fonctionner cinq jours par semaine, le contraignant à supprimer 400 postes temporaires sur 950. Au total, l'usine emploie 4 000 personnes et a produit plus de 200 000 Mini en 2019. BMW va d'ailleurs réduire également ses effectifs hors intérimaires mais seul un "petit" nombre de salariés sera concerné, via des départs volontaires ou des retraites anticipées.

"Comme d'autres constructeurs automobiles, nous avons dû revoir nos prévisions de volumes pour 2020. Nous avons donc pris la décision difficile d'ajuster notre rythme de travail à l'usine Mini d'Oxford à partir d'octobre", souligne Bob Shankly, directeur des ressources humaines. "Cela nous donnera la flexibilité dont nous avons besoin pour adapter notre production à court et moyen terme selon les développements sur les marchés internationaux", selon lui.

Le Royaume-Uni est particulier pour BMW puisque c'est le seul pays au monde où il possède des sites industriels, depuis le début des années 2000, pour ses trois marques, à savoir BMW, Mini et Rolls-Royce. Outre son usine d'Oxford, il produit les carrosseries de la Mini à Swindon, des moteurs de BMW à Hams Hall et des Rolls-Royce à Goodwood. Le groupe emploie en tout directement environ 8 000 personnes dans le pays, auxquelles s'ajoutent 14 000 emplois supplémentaires dans son réseau de concessionnaires. Il a investi près de 2 milliards de livres (2,2 milliards d'euros) depuis 2000 au Royaume-Uni, son quatrième marché dans le monde.

BMW, qui a déjà dévoilé 6 000 suppressions de postes en 2020 dans le groupe, est loin d'être le seul à annoncer des réductions d'effectifs au Royaume-Uni. Des milliers de suppressions d'emplois ont déjà été annoncées dans le secteur automobile dans le pays avec des plans sociaux chez Jaguar Land Rover, Aston Martin, Bentley ou McLaren, ainsi que chez des concessionnaires. L'industrie automobile britannique risque de perdre un emploi sur six, soit environ 25 000 postes, en raison de la crise économique engendrée par la pandémie de coronavirus, prévenait en juin l'association sectorielle SMMT. (avec AFP)