Le SPP s'est démultiplié pour ses adhérents pendant la crise

Le Syndicat des professionnels du pneu se félicite de son engagement durant la crise. Cela s'est traduit par la publication de 350 articles, un soutien juridique et administratif auprès des adhérents ou encore des échanges réguliers avec les pouvoirs publics.

Communication n'est pas action. Pendant la crise sanitaire, certaines organisations professionnelles du secteur automobile se sont particulièrement mises en avant. Le Le Syndicat des professionnels du pneu (SPP), quant à lui, a fait preuve de discrétion durant cette période tout en montrant un engagement sans faille en faveur de ses adhérents. Alors que les ventes de pneus ont chuté dans des proportions inimaginables lors du confinement (-80 % pour le TC4 et -70 % pour le PL en avril, par exemple), de multiples actions ont été déployées depuis le 9 mars 2020 pour aider les professionnels et pérenniser la place du pneu dans le débat public.

Soutien global et personnalisé

Entre autres initiatives, le SPP a notamment mis en place un système d'information. 350 articles ont été écrits et publiés sur la plateforme MySPP pendant le confinement. Une banque documentaire rassemblant tous les formulaires et modèles de courriers utiles à la constitution des dossiers administratifs a également été créée, complétée par une FAQ dédiée à l'activité partielle. Pour compléter ces actions, plusieurs webinars ont été organisés avec l’appui de cabinets d’avocats conseil ou d’instituts d’études de prospective économique.

Un soutien plus personnalisé a aussi été apporté à certains adhérents avec le traitement de 146 dossiers individuels portant sur de multiples sujets (mise en œuvre de l’activité partielle et du télétravail, adaptation des rémunérations, information sur les aides sociales, économiques et fiscales, information sur les mesures de protection dans les locaux et lors des interventions…). Un groupe de travail a parallèlement été constitué, réunissant des responsables qualité, sécurité et ressources humaines des réseaux ou des grandes entreprises adhérentes. La finalité étant de favoriser les échanges et la mise en commun des problématiques pour tenter d'y remédier.

900 000 pages vues sur MySPP

D'un point de vue plus institutionnel, le SPP a maintenu durant cette période un dialogue permanent avec les partenaires sociaux de la branche des services de l’automobile et a participé à l’établissement d'un guide paritaire des bonnes pratiques. Il est également intervenu auprès des pouvoirs publics pour clarifier certains points imprécis ou en suspens. Tout ce travail s'est traduit par une hausse sensible de l'activié de MySPP. Plus de 20 000 pages ont été consultés quotidiennement au plus fort de la crise et près de 900 000 au total entre le 9 mars et le 30 avril 2020.

"La structure légère de notre organisation a permis une grande agilité et une remarquable réactivité pour suivre et relayer les innombrables informations émanant des pouvoirs publics. Notre équipe a fait preuve d’un engagement sans faille durant toute la période de la crise sanitaire, au service de nos adhérents", se félicite Dominique Stempfel, nouveau président du syndicat.