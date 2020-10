Emil Frey France reprendrait trois concessions Renault à CAR Avenue et Andreani

La concentration se poursuit dans le réseau Renault Dacia. Une nouvelle preuve vient d’en être apportée par Emil Frey France qui, selon une note de l’Autorité de la concurrence, souhaite racheter la société Alca Automobile. Cette dernière, détenue par Andreani et Car Avenue, deux groupes qui ont mis en commun leur avenir l'an passé, comprend trois concessions distribuant Renault et Dacia.

Il s’agit des concessions de Saverne, dans le Rhin (67), de Sarrebourg et de Sarreguemine, en Moselle (57). Emil Frey France est déjà bien implanté dans le département de la Moselle avec Renault et Dacia mais ferait, avec ce rachat, une incursion dans le Rhin. Concernant la marque au losange, il possède d’ores et déjà les sites principaux de Metz, Marly, Terville ainsi qu'Ennery, en Moselle. Pour Dacia, il a signé un contrat à Woippy (57). Cette nouvelle opération de croissance externe permet au groupe Emil Frey France de renforcer sa position dominante dans la distribution des deux marques du groupe Renault.

L’an passé, et selon les chiffres fournis par les deux enseignes, l’opérateur a été à l’origine de l’immatriculation de 52 656 VN Renault et Dacia, loin devant Gueudet (28 235 unités) et Bodemer (21 294 VN). Retenons que ce volume a alors représenté 37 % du total du groupe Emil Frey France, mais surtout que l'opérateur a pesé plus de 9,6 % des mises à la route du constructeur, au cumul des mois d'activité.