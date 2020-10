BCAuto Enchères et La Centrale collaborent dans le rachat de véhicules

Sous l'appellation Connect, les groupes Car&Boat Media et BCAuto Enchères vont proposer un nouveau service de rachat cash de véhicules de particuliers, sur le site de La Centrale. Le mécanisme prévoit de mettre en action toute la logistique du remarketing.

On peut désormais mettre un nom sur le projet. Comme évoqué dans les colonnes du Journal de l'Automobile du mois de septembre (n°1288), les groupes Car&Boat Media et BCAuto Enchères ont scellé un partenariat qui prévoit d'utiliser le site de La Centrale comme point d'accroche pour un service de rachat sec des véhicules de particuliers. Sous la dénomination Connect, ce service, lancé le 26 octobre 2020, tend à conjuguer l'expertise des deux partenaires.

En pratique, les internautes en visite sur le site de La centrale pourront faire estimer la valeur de leur véhicule, depuis une interface dédiée. Grâce aux infrastructures digitales de BCAuto Enchères, un montant de reprise est estimé. La suite se déroule chez un professionnel partenaire - Tressol-Chabrier et Bodemer en font partie - qui procède à l'inspection du véhicule pour certifier son état. Sur la base de ce rapport, le propriétaire reçoit une offre de reprise définitive.

Lire aussi : La Centrale est en vente

Deux choix sont alors ouverts au distributeur qui a effectué l'analyse : racheter le véhicule pour son affaire ou l'orienter vers le canal BtoB. Là, interviennent les capacités logistiques de BCAuto Enchères qui se charge de l'enlèvement, de la remise en état et de la revente sur sa plateforme. "Ce partenariat illustre les grands projets de convergence à l'œuvre sur le marché aujourd'hui avec la mise en commun de savoir-faire pour proposer une expérience complète", partagent les deux partenaires dans leur communication.

Détail supplémentaire, Connect prend la forme d'une application dans les mains des concessionnaires. Ainsi, outre les leads générés pour les rachats cash, ils pourront assurer la gestion des reprises par cette même interface. Deux traitements pour une seule et même ambition, celle de répondre au succès d'Auto1 et de son canal Vendezvotrevoiture.fr. A ce jour, le groupe Car&Boat Media s'appuie sur sa plateforme digitale de rachat maVoitureCash et alimente le flux avec le trafic de La Centrale, soit plus d'une dizaine de millions de visiteurs par mois.