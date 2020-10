Audi France vise 6 000 hybrides rechargeables en 2020

D'ici la fin de l'année 2020, Audi France compte immatriculer 6 000 modèles hybrides rechargeables, soit 12,5 % de ses ventes totales. Pour atteindre cet objectif, la marque compte sur 12 modèles PHEV, dont la nouvelle A3 40 TFSIe.

Il y avait bien eu l'A3 e-tron en 2015 et même le Q5 Hybrid en 2011, mais on peut considérer que l'offensive hybride rechargeable d'Audi a débuté à l'occasion du salon de Genève 2019. Les Q5, A6 et A7 y commençaient une nouvelle vie électrifiée sous le blason TFSIe. La gamme a encore évolué depuis puisque Audi propose aujourd'hui 12 modèles hybrides rechargeables. De nouvelles propositions qui représentent, à fin septembre 2020, 2 155 immatriculations sur les 30 136 d'Audi France. La marque aux anneaux trouve donc sa place sur un segment qui pèse, depuis janvier, 3,5 % du marché français. Si l'on ajoute les 592 unités du SUV 100 % électrique e-tron, les ventes électrifiées d'Audi atteignent 2 747 unités, soit 9,1 % de ses ventes. Précisons que la marque ne comptabilise pas dans ses ventes électrifiées les systèmes légers, type 48V, largement présents dans ses gammes.

Mais Audi France veut faire mieux encore d'ici la fin de l'année. En effet, son objectif est d'atteindre 6 000 immatriculations de PHEV sur l'ensemble de l'année, soit 12,5 % de ses 48 000 ventes. Le dernier trimestre doit donc être synonyme de 3 845 immatriculations supplémentaires. Pour atteindre ce chiffre, Audi compte notamment sur 1 000 unités attendues de la nouvelle A3 40 TFSIe dont les premières livraisons débuteront mi-novembre. Une A3 hybride rechargeable proposée à partir de 38 400 euros et éligible au bonus car elle sera capable de parcourir 67 km en mode électrique.

Il y aura aussi un effet de rattrapage sur le Q5 TFSIe. En effet, l'approvisionnement du SUV, produit au Mexique, a été fortement perturbé pendant la crise et Audi va donc livrer cet autonome un important portefeuille de commandes. Les A6, A7, A8, Q7 ou Q8 vont continuer leur route avec des part de PHEV toujours plus importantes. Ainsi, sur les 767 A6 vendues depuis le début de l'année, 70 % étaient des TFSIe. Cette part monte à 92 % pour les Q7 et même 98 % pour l'A8. Au global, le marché B-to-B pèse 45 % des immatriculations de PHEV contre 25 % pour les particuliers.

Dès 2021, l'offensive va se poursuivre avec trois nouveautés d'ores et déjà annoncées. Il y aura le Q3 TFSIe en début d'année avant que ne soient dévoilés, pour la partie purement électrique, l'e-tron GT au premier trimestre et Q4 e-Tron au deuxième. En revanche, il faudra un peu plus de patience, et sans doute la prochaine génération, pour voir au catalogue des A4 et A5 TFSIe car ces modèles ont été faceliftés l'année dernière. A un horizon plus lointain, en 2025, la marque proposera à l'échelle de la planète 30 modèles hybrides rechargeables et 20 entièrement électriques. Un ensemble qui a pour mission de représenter une vente sur trois à cette date. Pour relever ce défi électrique, Audi a repensé et repense encore son organisation avec des approches différentes dans la vente, le marketing ou encore l'après-vente mais aussi dans sa logique d'approvisionnement et de production.

Au sujet de la production, Audi vise la neutralité carbone de ses usines et c'est déjà le cas pour deux site, celui de Bruxelles, en Belgique, et celui de Györ, en Hongrie. Les ingénieurs ont également travaillé, avec l'appui d'autres marques du groupe VW, aux développements de nouvelles bases techniques pour les futurs modèles électriques. Si l'e-tron repose sur une plateforme MLB Evo "maison", la future e-tron GT reposera sur la plateforme J1 développée avec Porsche qui l'utilise déjà sur la Taycan. Le futur Q4 e-tron reprendra lui la plateforme MEB du groupe VW qui sert déjà de base aux VW ID.3, ID.4, Seat El-Born ou Skoda Enyaq. Viendra ensuite, toujours en co-développement avec Porsche, la plateforme PPE (Premium Electric Platform). Le premier modèle frappé des quatre anneaux sur cette base est attendu pour 2022.