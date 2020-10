Le plan hydrogène est lancé

Le gouvernement vient d'ouvrir deux appels à projets dans le cadre de son plan hydrogène. Le premier est principalement destiné aux entreprises alors que le deuxième se concentre plutôt sur les collectivités pour créer des écosystèmes.

La production d'hydrogène décarboné est un enjeu majeur pour l'avenir et l'Europe, comme la France, ne veulent pas manquer, une nouvelle fois, un tournant important. Le gouvernement français, dans le plan de relance de 100 milliards d'euros, avait prévu une enveloppe de 7 milliards d'euros d'ici 2030, pour le futur de l'hydrogène en France. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Bruno le Maire, ministre de l’Economie, avaient présenté la feuille de route le 8 septembre 2020.

Aujourd'hui, les premières choses concrètent débutent. Le gouvernement vient ainsi de lancer deux appels à projets qui constituent la première étape du développement d'hydrogène décarboné. Le premier appel d'offres est baptisé "briques technologiques et démonstrateurs". Selon le gouvernement, il est "financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) de l’Etat et opéré par l’Ademe, s’adresse principalement aux entreprises. Il vise à développer ou améliorer les composants et systèmes liés à la production et au transport d’hydrogène et à ses usages tels que les applications de transport ou de fourniture d’énergie, ou encore à concevoir et développer de nouveaux véhicules notamment pour le transport routier de marchandises et le ferroviaire. Il pourra également soutenir des pilotes et démonstrateurs d’envergure (supérieur à 20MW) sur le territoire national, permettant à la filière industrielle de l’hydrogène de développer de nouvelles solutions et de se structurer."

Ce premier volet s'adresse aux entreprises "pour des projets menés seul ou en partenariat avec d’autres entreprises et/ou acteurs de la recherche, pour des projets d’innovation d’un montant minimum de 2 à 5 millions d’euros selon les axes visés dans l’appel à projet."

Le deuxième appel à projets, baptisé "Ecosystèmes territoriaux hydrogène" sera porté par l'Ademe dans le but de soutenir "des investissements de production et de distribution d’hydrogène renouvelable ou décarboné, pour des usages industriels et en mobilité, en particulier dans le domaine des utilitaires et des transports lourds (collectifs ou de marchandise). Il vise à faire émerger des consortiums réunissant sur un même territoire des collectivités et des industriels pour porter des écosystèmes de grande envergure favorisant des économies d’échelle." Sans doute que le programme Zero Emission Valley dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être un bel exemple. Sont visés ici les "collectivités et entreprises, souhaitant s’investir dans la production et la distribution d’hydrogène, ainsi que dans les usages industriels et en mobilité."

Pour ceux rentrant dans la catégorie "Briques technologiques et démonstrateurs", les candidats ont, au fil de l'eau, jusqu'au 31 décembre 2022 pour déposer leurs projets. Le dépôt se fait sur le site de l'Ademe avec ce lien.

Pour ceux destinés aux "Ecosystèmes territoriaux hydrogène", trois dates de dépôts ont été retenues : les 17 décembre 2020, 16 mars 2021 et 14 septembre 2021. Voici le lien pour déposer les projets.