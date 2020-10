Jérôme Daumont élu président du groupement des concessionnaires Renault

Après six ans à la tête du GCR, Dominique Didier laisse sa place à Jérôme Daumont pour un mandat de trois ans. Le cheval de bataille du dirigeant du groupe Altaïr : le renouvellement des contrats d’exemption européens et l’impact de la transition énergétique.

Du nouveau au groupement des concessionnaires Renault. Menée depuis six ans par Dominique Didier, l’organisation a élu à sa tête Jérôme Daumont, dirigeant du groupe Altaïr. Son officialisation à ce poste interviendra lors de la prochaine convention du constructeur le 17 novembre 2020.

Une nomination qui fait sens, à double titre : d’abord, parce qu’en quelques années, le dirigeant et son groupe se sont imposés comme incontournables dans le réseau du constructeur, à coup d’opérations de croissance externe notamment, comme celle du rachat des affaires d’Edouard Colin. En 2019, l’opérateur s’est ainsi placé au 7e rang des distributeurs Renault Dacia les plus importants, grâce à ses 11 986 Renault et 1 623 Dacia neuves écoulées. D’autre part, le rôle de président de groupement est loin d’être inconnu pour Jérôme Daumont, ayant été pendant quatre ans président de celui des concessionnaires Avis.

Une expérience qui lui donne d’ailleurs des pistes pour son mandat de président, avec deux objectifs : continuer à être l’interlocuteur privilégié entre les concessionnaires et le constructeur, tout en défendant les intérêts du réseau, mais aussi, renforcer les liens entre les acteurs du réseau. "Mon expérience dans le groupement des concessionnaires Avis m’a montré qu’il pouvait y avoir de la solidarité et des partages des bonnes pratiques", explique-t-il.

Le rôle du groupement et de son président s’avère plus particulièrement fondamental ces prochaines années durant lesquelles interviendront les évolutions du règlement d’exemption européen. Un gros sujet pour ces concessionnaires qui redoutent plus particulièrement la montée en puissance des ventes directes.

"Le digital va venir changer le modèle que l’on connaît et remettre en cause les fondements des contrats de concessionnaire tels qu’ils existent depuis plus de 80 ans et basés sur le principe de l’exclusivité territoriale. Même si des failles sont déjà apparues dans ce fondement, un système de ventes directes en ligne y mettrait fin. L’enjeu sera donc de voir comment va se marier la distribution sélective avec la vente en ligne", commente Jérôme Daumont.

Le futur président du groupement souhaite également se saisir du sujet de la transition énergétique et de son impact sur le business model des ventes de véhicules neufs et de l’après-vente. "Cet impact est lent et non massif, il existe donc probablement des façons de compenser cette baisse tendancielle", se veut, résolument optimiste, Jérôme Daumont.

Jérôme Daumont sera épaulé dans cette fonction par le bureau exécutif, également élu, qui est désormais composé d'Antoine Guillou, Guillaume Basty et de Bernard Guyot.