Volvo a déjà dépassé son objectif CO2

A moins de trois mois de l'échéance, la liste des constructeurs proches d'atteindre leur objectif d'émissions de CO2 en 2020 se dessine. Selon Jato, Geely-Volvo est aujourd'hui le seul groupe à être déjà dans les clous.

Après les associations Transport & Environnement et ICCT, voilà que Jato s'est penché sur les fameux objectifs CO2 2020. En préambule, le cabinet revient sur la baisse des émissions de CO2 (en NEDC corrélé) sur les 21 principaux marchés d'Europe. Après 8 mois d'activité, donc à la fin du mois d'août 2020, la moyenne constatée est de 102,2 g/km, donc 6,5 g/km au-dessus de l'objectif global de 95,7 g/km. Jato note également que sur un marché en baisse de 29 %, entre janvier et septembre, les immatriculations de voitures électrifiées ont bondi de 67 %, à 1,54 million d'unités.

Dans ce contexte, le groupe Geely fait la course en tête. Il est même le seul, selon Jato, à avoir déjà atteint et même dépassé ses objectifs. Avec ses marques Volvo (99 % des ventes), Polestar, LEVC et Lotus, le groupe chinois affiche une moyenne de 103,1 g/km à fin août 2020 alors que sa cible est 110,3 g/km. Un bon chiffre lié à ses ventes électrifiées qui représentent 38 % depuis le début de l'année.

BMW serait proche d'atteindre son objectif. En effet, selon Jato, le groupe munichois aurait, à fin août, une moyenne de 103,5 g/km alors que son objectif est de 102,9 g/km. Il lui reste 0,54 g/km à grapiller. Toyota n'est pas en mauvaise position, avec 2,2 g/km à aller chercher mais le groupe japonais est pénalisé par son manque de véhicules 100 % électriques vendus en Europe. Le Lexus UX 300e, le premier VE du groupe, arrive juste sur notre continent. Avec 2/3 de ses ventes en hybride, Toyota affiche pour l'heure une moyenne de 95,1 g/km (98 g/km en moyenne brute sans les super-crédits) alors qu'à fin décembre il devra atteindre 92,9 g/km pour éviter une amende.

La courbe du groupe Hyundai n'est pas aussi linéaire que celle du japonais, mais la forte accélération des ventes électrifiées en 2019 et surtout en 2020 permet de faire chuter drastiquement la moyenne. En effet, de 124 g/km en 2019, le groupe coréen affiche, à fin août 2020, une moyenne brute de 110,8 g/km et de 96,4 g/km grâce aux super-crédits des VE et PHEV. Quand son objectif est de 93,5 g/km. Contrairement à Toyota, les ventes de modèles 100 % électriques représentent 8 % chez le coréen. La preuve que les VE sont bien plus avantageux dans les règles de calcul aujourd'hui en place.