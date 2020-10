Le marché européen du pneu se redresse au troisième trimestre 2020

Après un plongeon historique lors du deuxième trimestre, pour cause de confinement, le marché européen du pneu a retrouvé des couleurs au troisième. Cela étant, ces derniers mois plus favorables ne suffiront pas à faire de 2020 une année positive.

La chute abyssale de l’activité pneumatique européenne durant le deuxième trimestre 2020 a été suivie d’une belle reprise lors du troisième. Une conséquence directe de la levée progressive des mesures de confinement dans plusieurs pays. L’ETRMA, l’association continentale des fabricants de pneus et de caoutchouc, fait ainsi état d’un bilan trimestriel record pour certains segments.

Entre le 1er juillet et le 30 septembre, 3 606 000 pneus PL, 293 000 pneus agricoles et 2 361 000 pneus deux-roues ont été commercialisés, soit des hausses respectives de 2,9 %, 11,6 % et 26,7 % comparé au troisième trimestre 2019. Seul le segment des véhicules légers échappe à cette bonne dynamique. Principal pourvoyeur de ventes sur le continent, celui-ci totalise 60 413 000 unités, soit 1,9 % de moins que sur la même période de l’an passé.

Encourageants, ces résultats n’en restent pas moins très insuffisants pour présenter un bilan annuel positif. Sur neuf mois, le segment VL enregistre une perte de volumes de 14,4 % (143 464 000 unités) tandis que pneu PL recule de 8 % (8 706 000). Quant à l’agricole et au deux-roues, ils se replient respectivement de 3 % (899 000) et 11,7 % (7 115 000). Pour mémoire, à la fin du deuxième trimestre, tous ces segments accusaient des baisses encore plus prononcées (-22 % pour le VL et -14 % pour le PL notamment).

A l’heure où la pandémie se fait à nouveau plus intense, les estimations de l’ETRMA pour le dernier trimestre ne sont pas optimistes. Soulignant "l’urgence de trouver les mesures les plus adaptées pour soutenir l’industrie du pneumatique afin de préserver les emplois dans le secteur", Fazilet Cinaralp, secrétaire générale de l’organisation, juge que "les perspectives pour la fin d’année restent sombres avec une baisse à deux chiffres des ventes attendue sur tous les segments".

Romain Baly