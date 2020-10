Les usines de Emden, Chattanooga et Hanovre vont accueillir 2 200 nouveaux robots.

Volkswagen modernise ses usines

Après Zwickau, les usines d'Emden, de Chattanooga et d'Hanovre vont passer à l'heure électrique. VW et VW VUL viennent de commander 2 200 nouveaux robots pour produire les ID.4 et ID.Buzz.