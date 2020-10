La PFA et Bpifrance lancent la deuxième édition de l'Accélérateur Automobile

En plus du soutien apporté à 23 PME-ETI de la filière automobile pour cette deuxième édition de l'Accélérateur Automobile, la PFA et Bpifrance ont créé un nouveau programme d'accompagnement pour 23 PME.

"Face aux défis sans précédent auxquels fait face le secteur automobile, nous voulons jouer un rôle d’accélérateur pour renforcer la compétitivité tout au long de la filière", explique Luc Chatel, président de la PFA. "Avec toute l’expertise de Bpifrance et le soutien de nos grandes entreprises, il s’agit d’aider les PME et ETI prometteuses du secteur à rebondir face à la crise et à monter la marche suivante. Ce sont les pépites de la filière automobile, au cœur du tissu industriel de nos territoires".

Dans les faits, la PFA, via sa Filière Automobile & Mobilités, et Bpifrance ont lancé la deuxième édition de l'Accélérateur Automobile dédiée aux PME-ETI de la filière. Mais cette année, les deux organismes y ont ajouté un nouveau programme d'accompagnement pour les PME.

Ainsi, le programme destiné aux PME-ETI, réalisant un chiffre d'affaires compris entre 10 et 500 millions d'euros, regroupe 23 entreprises qui seront accompagnées pendant 18 mois. "Je suis très fier de parrainer cette seconde promotion. Pour les entreprises comme Valeo, l’accompagnement des dirigeants des PME et ETI qui font le tissu industriel de l’automobile en France, est une exigence. Le développement de cet écosystème unique représente pour ces entreprises une réelle opportunité de structurer leur innovation autour des grands enjeux de transformation auxquels nous devons tous faire face", a indiqué Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo.

"Forts du succès de la première promotion de l’Accélérateur dédié aux PME-ETI, nous sommes ravis de poursuivre notre engagement, aux côtés de la PFA, en faveur de la croissance des entreprises de la filière automobile", souligne Guillaume Mortelier, directeur exécutif de Bpifrance en charge de l’Accompagnement. "Le lancement de la deuxième promotion incluant un nouveau programme dédié aux petites PME marque notre volonté de créer une communauté solidaire entre les dirigeants de cette filière. L’impact de l’accompagnement sur les 25 dirigeants de la première promotion s’observe notamment dans leur forte capacité de résilience face à la crise que nous vivons. 46 PME et ETI se joignent aux nouveaux programmes d’accompagnement pour rompre avec la solitude du dirigeant et, au-delà, acquérir les clés pour définir leur stratégie, accélérer leur croissance et leur transformation. Ces derniers éléments sont le cœur de la stratégie d’accompagnement de Bpifrance."

Dans cette volonté de créer une communauté solidaire, la PFA et Bpifrance ont créé un nouveau programme de 12 mois dédié aux plus petites PME de la filière réalisant entre 2 et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Là encore, 23 dirigeants ont été sélectionnés. Dans les deux cas, ce soutien institutionnel a pour but d'aider les entreprises à réussir leur transformation et à rebondir face à l’onde de choc économique liée à la crise sanitaire.

Les 23 PME-ETI sélectionnées (de 10 à 500 millions d'euros de CA) :

Business Alu Masué, caillau, Dangel, E4V, EFI Automotive, Ercé Automotive, Génaris Group, Gris découpage, Groupa SAB, HD Industrie, Auto-IES.com, Luxor Lighting, Mont Blanc composite, PCI-SCEMM, PJ Industrie-Merien, P.S.G, Scoder, Sealynx International, Sicta-Groupe Citele, Tradex Automotive, Tresse industrie, VT2i, WeCosta.

Les 23 PME sélectionnées (de 2 à 10 millions de CA) :

Ariamis Engineering, Boudin, CADECAP, Carrosserie Cantin, Carfit, Atelier Cini, Créatique Technologie, DAF Conseil, Ecov, Edixia Automation, Exoes, Formatype, Disruptdeal, OMA, Plaxer, Sherpa Engineering, S-Industries, Strada, Sumca, Tecal Verbrugge, Tenor, technomap, Votat.