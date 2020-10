Comexposium placé en procédure de sauvegarde

Touché de plein fouet par la crise sanitaire, le groupe Comexposium s'est placé en procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Nanterre.

Le 22 septembre 2020, le groupe Comexposium, qui organise 135 salons B2B et B2C dans de nombreux secteurs et dans une trentaine de pays, a été placé en procédure de sauvegarde avec une période d'observation de six mois.

"Cette période difficile nous demande plus que jamais de préserver l’agilité et l’innovation du groupe, et de préparer notre avenir, justifie Renaud Hamaide, président de Comexposium, dans un communiqué. Je crois fermement à la pérennité des événements physiques. Les contacts et échanges sont le ciment des sociétés et je reste convaincu que la relation en face à face sera toujours un facilitateur de business pour nos communautés."

Organisateur des salons Equip Auto, Rétromobile ou encore Solutrans, Comexposium précise que cette procédure "n'impacte en rien l'activité du groupe" et notamment les événements maintenus au calendrier.

Pour mémoire, les dernières mesures instaurées par le gouvernement pour enrayer la progression de la pandémie interdisent pour le moment dans plusieurs départements français les événements rassemblant plus de 1 000 personnes, ainsi que les foires et les salons.