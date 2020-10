BMW et Alibaba s'associent pour digitaliser le parcours client

Le constructeur bavarois s'est associé au géant chinois en vue de repenser en profondeur le parcours d'achat des clients automobiles. Une coopération globale qui doit servir les intérêts des deux partis en présence.

BMW et Alibaba ont annoncé, le 27 octobre 2020, avoir signé un protocole d’accord pour un partenariat stratégique, visant à exploiter leurs compétences respectives dans le cadre d'une coopération globale. Celle-ci porte tout spécifiquement sur des activités marketing, des canaux de communication, des technologies de l'information et une gamme de services. Le constructeur et le géant du numérique chinois s'inscrivent dans une logique de bout-à-bout.

BMW devient le premier constructeur automobile à utiliser le système d'exploitation commercial Alibaba (ABOS). Pour les clients de la marque, cela va se traduire par de nouvelles expériences connectées. "Nous sommes ravis de nous associer avec une marque d’une telle renommée afin de créer de nouvelles expériences pour nos clients sur le territoire chinois, tout en optimisant notre portefeuille de produits et de services numériques", s'est félicité Jochen Goller, président directeur général du groupe BMW pour la région chinoise.