Bentley en passe de devenir une filiale d'Audi

Afin de maximiser les synergies du pôle haut de gamme du groupe VW, Bentley pourrait devenir une filiale d'Audi, comme l'est déjà Lamborghini.

Dans la vaste réorganisation du groupe VW, Bentley pourrait connaître certaines évolutions. En effet, selon le journal Automobilwoche, la célèbre marque britannique, jusqu'ici filiale du groupe allemand et supervisée par Oliver Blume, le patron de Porsche, devrait passer dans le giron d'Audi et devenir l'une de ses filiales, comme le sont déjà Lamborghini ou Ducati.

Un regroupement des marques haut de gamme/luxe pour maximiser les économies d'échelle semble à l'ordre du jour. Audi travaille déjà largement avec Porsche, notamment sur les plateformes électriques, et Bentley comme Lamborghini pourraient en tirer encore plus de bénéfices qu'actuellement avec les SUV Bentayga et Urus.

Interrogé par Reuters, le groupe VW n’a pas souhaité commenter ces informations. Il est toutefois de notoriété publique que le géant allemand se penche sur l’avenir de ses marques de prestige comme Lamborghini, Bugatti ou Ducati à l'heure de sa mutation vers l'électromobilité.

Reuters croit savoir qu'une entrée en Bourse de Lamborghini est étudiée. Quant à Bugatti, il y a quelques semaines sa vente éventuelle à Rimac avait fait la Une de l'actualité. Enfin au sujet de Ducati, chaque année, des rumeurs de vente parcourent le monde du business automobile sans toutefois avoir débouché sur du concret. (avec Reuters)