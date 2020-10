Aston Martin et Mercedes resserrent leurs liens

Dans le cadre d'un nouvel accord de coopération technologique, Mercedes va détenir 20 % du capital d'Aston Martin. Par ailleurs, la marque anglaise a dévoilé ses résultats pour le troisième trimestre 2020.

A l'occasion de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2020, Aston Martin a indiqué un renforcement de son partenariat technologique avec Mercedes. Ainsi, en échange de technologies, comme des groupes motopropulseurs hybrides et électriques, la marque à l'étoile détiendra, à terme, 20 % du capital de la célèbre firme anglaise. Cela équivaudrait à une participation de 315 millions d'euros. Mercedes-Benz précise dans un communiqué ne pas avoir l'intention d'aller au-delà de ce niveau.

Mercedes travaille avec Aston Martin depuis 2013 et avait une participation de 5 % dans ce cadre. La tumultueuse vie d'Aston Martin, jusqu'au rachat par Lauwrence Stroll, a fait baisser la participation de l'allemand à 2,6 % aujourd'hui. Les liens entre les deux sociétés sont aussi visibles en Formule 1 où Toto Wolff, le patron de l'écurie à l'étoile, est aussi actionnaire à titre privé d'Aston Martin.

Quant aux résultats financiers d'Aston Martin, le chiffre d'affaires de ce troisième trimestre 2020 s'établit à 124 millions de livres avec un EBITDA ajusté à -28,6 millions. Un an plus tôt, ces chiffres étaient respectivement de 244 millions et 42,9 millions.

Cependant, la trésorerie s'améliore, passant de 108 millions à fin 2019 à 307 millions à fin septembre 2020. Même chose pour la dette qui recule légèrement, de 988 à 869 millions, sur la même période. La marque précise également qu'elle a réduit les stocks chez les concessionnaires de plus de 1 400 voitures, dont 567 sur ce seul troisième trimestre. Un ensemble qui fait dire à Lauwrence Stroll : "au cours de ces six mois, depuis que je suis devenu président, nous avons fait des progrès significatifs." Il a également rappelé les objectifs à l'horizon 2024/2025 de la marque : un chiffre d'affaires de 2 milliards de livres et un EBITDA ajusté de 500 millions.

En attendant, Aston Martin a vendu 982 véhicules au troisième trimestre 2020, un chiffre en baisse de 34 %. Au cumul des neufs mois, les ventes atteignent 2 752 unités (-39 %). Cela étant, la marque va pouvoir compter sur la montée en puissance de son SUV, le DBX, dont la production à l'usine de St Athan, au Pays de Galles, a débuté le 9 juillet 2020.