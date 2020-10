PSA pourrait vendre une partie de ses actions Faurecia

Les deux groupes viennent de tomber d’accord sur la vente, par PSA, de 7 % de ses actions Faurecia. But de la manœuvre : s’assurer que le futur groupe Stellantis n’acquiert pas le contrôle de l’équipementier.

FCA et PSA avancent sur le chemin de leur union. Les deux constructeurs, qui ambitionnent de concrétiser la naissance de Stellantis d’ici la premier trimestre 2021, ont statué sur le sort de Faurecia, et plus précisément, sur la distribution des actions de l’équipementier aux actionnaires du futur 4e groupe automobile mondial.

Les conseils des deux constructeurs ont approuvé la vente par PSA d’une partie du capital de Faurecia qu'il détient, jusqu’à 7 %, et ce, avant la réalisation de la fusion. D’autres mesures, autres que la vente additionnelle d’actions, pourraient également être prises, avec une visée : s’assurer que Stellantis n’acquiert pas le contrôle de Faurecia, comme cela avait été convenu dans les dispositions de l’accord de fusion initial. Une démarche, qui devrait visiblement faciliter l’obtention des approbations réglementaires, nécessaires à cette fusion tant attendue.

Le cours de Faurecia décroche

Pour rappel, en septembre 2020, les deux partenaires avaient révisé les termes financiers de leur rapprochement. Ces évolutions prévoyaient notamment que la participation de PSA dans Faurecia, à hauteur de 46 %, soit distribuée aux actionnaires de Stellantis, après la réalisation de la fusion. Ainsi, le produit de ce nouveau projet de cession, ainsi que la participation restante en actions dans Faurecia, seraient distribués aux actionnaires de Stellantis peu après la réalisation de la fusion, comme annoncé le 14 septembre 2020, sous réserve de l'approbation du Conseil d’Administration et des actionnaires de Stellantis.

Cet nouvelle annonce ne semble en tout cas pas réjouir les investisseurs. A la bourse de Paris, l’action de l’équipementier a chuté de plus de 10 % à l’ouverture, avant de céder, à l’heure actuelle, 7 %, à 33,48 euros.